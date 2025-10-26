La alianza entre Alfredo Cornejo y Javier dio sus frutos en Mendoza, donde La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvo un triunfo contundente, según las primeras encuestas boca de urna. Los resultados de las elecciones 2025 se conocerán oficialmente a partir de las 21.
Resultados elecciones 2025: la alianza Cornejo-Milei se impone en Mendoza y Petri vuelve al Congreso
Cerraron los comicios. En Mendoza el resultado de las elecciones según boca de urna da como ganadora a la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza
La página para conocer los resultados de las elecciones 2025, tanto en Mendoza como en el resto del país, es: https://resultados.elecciones.gob.ar. Los números se conocerán provincia por provincia, según dispuso la Junta Electoral Nacional.
El gobierno de Milei espera los porcentajes de todo el país con optimismo, por las noticias que llegan desde provincias como Córdoba y Santa Fe.
La victoria de la alianza Cornejo-Milei se da en Mendoza tanto en las elecciones nacionales como en las provinciales, con una diferencia general que superaría los 20 puntos respecto de Fuerza Justicialista.
En la provincia, votó el 71,5% del padrón electoral.
Resultados de las elecciones 2025 en Mendoza: candidatos al Congreso
Gracias a estos resultados, el candidato principal del oficialismo, Luis Petri, se asegura su vuelta al Congreso de la Nación como diputado nacional.
Pamela Verasay y Álvaro Martínez, que dejaban su banca, conseguirían cuatro años más de mandato.
Por su parte, el frente peronista, en el que Emir Félix encabezó la lista nacional, se posa sobre los 25 puntos, según el sondeo de boca de urna al que accedió Diario UNO. Con ese porcentaje, el sanrafaelino también se asegura un lugar en la Cámara de Diputados.
La expectativa está puesta en quién será el quinto diputado nacional por Mendoza, lo que podría definirse por pocos votos. Los que están a la espera de esos resultados son María Metral Asensio, por LLA+Cambia Mendoza y Marisa Uceda, por el peronismo.
Resultados de las elecciones 2025 en Mendoza: candidatos a la Legislatura
Según los primeros datos de las encuestas de boca de urna, la alianza Cornejo-Milei también daría sus frutos a nivel provincial, repitiendo esa diferencia de más de 20 puntos en las elecciones de senadores y diputados provinciales. Los resultados locales podrán seguirse haciendo click en este link.
De ser así, el nuevo frente electoral oficialista ratifica su poderío en la Legislatura provincial.
La definición de cuántas bancas obtendrá cada fuerza política, tanto en el Congreso de la Nación como en las Cámaras de Diputados y Senadores de Mendoza se definirá por el sistema D’Hondt.
En la provincia se eligieron 19 senadores y 24 diputados provinciales, repartidos de la siguiente manera:
- Primera sección: 6 senadores y 8 diputados
- Segunda sección: 5 senadores y 6 diputados
- Tercera sección: 4 senadores y 5 diputados
- Cuarta sección: 4 senadores y 5 diputados
Los resultados de las elecciones 2025 se conocerán de manera oficial desde las 21, según informó el gobierno nacional.