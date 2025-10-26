En todas las elecciones desde Alfonsín a esta parte, los medios solemos titular con la expresión “elección clave…”, un lugar común, un cliché, una forma fácil de encarar periodísticamente cada comicio. Sin embargo, en esta ocasión, sí podemos hablar de una jornada electoral con características diferentes a todas las anteriores.
El criterio que usará Diario UNO para contar el resultado nacional de estos comicios
A pesar de que el Ministerio del Interior mostrará los resultados por distritos, Diario UNO ofrecerá la sumatoria de votos de todo el país de las tres principales fuerzas: libertarios, peronistas y frente de gobernadores
Y uno de los problemas que surgió en todas las redacciones de todos los medios de todo el país fue definir cómo se contará el resultado de las urnas en esta jornada, ya que si bien se votan legisladores nacionales por provincia, también se compulsa el rumbo y el perfil de país que comenzó a trazar Javier Milei desde el 10 de diciembre de 2023.
Además, aunque se trate de una elección de medio término, los números que se conozcan esta noche tendrán incidencia directa sobre los mercados el lunes por la mañana, sobre todo en ese indicador tan sensible para los argentinos como lo es el dólar.
Y el elemento que más dudas generó fue el ida y vuelta entre las intenciones del oficialismo nacional de presentar los resultados como sumatoria y la decisión final de la Cámara Electoral Federal de que se muestren por distrito.
La decisión
Como consecuencia de la discusión periodística entre los profesionales de Diario UNO, Radio Nihuil y Canal 7 de Mendoza, decidimos sumar los votos de La Libertad Avanza y contrastarla con la sumatoria de los sufragios que reciba el peronismo en cada distrito, con sus distintas denominaciones.
También definimos que sólo tendremos en cuenta para esta comparación los votos de la categoría Diputado Nacional, ya que senadores se eligen solo en ocho provincias.
En el caso de las agrupaciones peronistas, sumaremos los votos de los 14 distritos donde se presenta como Fuerza Patria más los partidos de las otras provincias con nombres similares y afinidad política.
En el caso de La Libertad Avanza, la definición fue más sencilla, ya que todos los distritos se presenta con nombres similares.
En cuanto a Provincias Unidas, tendremos en cuenta la suma de los votos de los 14 distritos donde van con idéntico nombre o similar o se han identificado claramente con esa fuerza.
A continuación damos a conocer las fuerzas provinciales que tendremos en cuenta para la sumatoria de cada fuerza.