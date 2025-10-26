El criterio que usará Diario UNO para contar el resultado nacional de estos comicios

Y el elemento que más dudas generó fue el ida y vuelta entre las intenciones del oficialismo nacional de presentar los resultados como sumatoria y la decisión final de la Cámara Electoral Federal de que se muestren por distrito.

La decisión

Como consecuencia de la discusión periodística entre los profesionales de Diario UNO, Radio Nihuil y Canal 7 de Mendoza, decidimos sumar los votos de La Libertad Avanza y contrastarla con la sumatoria de los sufragios que reciba el peronismo en cada distrito, con sus distintas denominaciones.

También definimos que sólo tendremos en cuenta para esta comparación los votos de la categoría Diputado Nacional, ya que senadores se eligen solo en ocho provincias.

En el caso de las agrupaciones peronistas, sumaremos los votos de los 14 distritos donde se presenta como Fuerza Patria más los partidos de las otras provincias con nombres similares y afinidad política.

En el caso de La Libertad Avanza, la definición fue más sencilla, ya que todos los distritos se presenta con nombres similares.

En cuanto a Provincias Unidas, tendremos en cuenta la suma de los votos de los 14 distritos donde van con idéntico nombre o similar o se han identificado claramente con esa fuerza.

A continuación damos a conocer las fuerzas provinciales que tendremos en cuenta para la sumatoria de cada fuerza.