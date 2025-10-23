El dólar en vivo: a cuánto cotiza, repercusiones y las medidas del gobierno de Javier Milei

Live Blog Post

Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario

luis caputo Casa Rosada

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que no habrá modificaciones en el esquema cambiario actual luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, desmintiendo rumores que circulaban en el mercado sobre un posible cambio. Caputo utilizó su cuenta de "X" (antes Twitter) para afirmar que "No va a haber ningún cambio al esquema actual", luego de que se reportaran trascendidos sobre una posible alteración del sistema de bandas de flotación del dólar tras vulnerarse el techo de la banda cambiaria.

En el Ministerio de Economía atribuyen la actual volatilidad del mercado a la incertidumbre generada por los comicios del domingo. Las autoridades esperan que, una vez que pasen las elecciones, el tipo de cambio muestre una tendencia a la apreciación y el dólar tienda a la baja, restableciéndose así una estabilidad relativa. Estos movimientos se dan en un contexto donde el Banco Central tuvo que intervenir vendiendo divisas luego de que la cotización alcanzara el tope de la franja de fluctuación.