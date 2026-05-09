Confirmado el precio del dólar este lunes 11 de mayo en cada banco

Luego de una semana en la que el precio del dólar mostró ascensos y descensos, los bancos más importantes de Argentina le comunicaron al Banco Central cuál será el valor de la moneda norteamericana el lunes 11 de mayo cuando arranquen las operaciones.
El precio del dólar es una de las interrogantes más grandes que se hacen en Argentina diariamente. En las últimas semanas se ha mostrado entre los $1.400 y los $1.440, con alguna que otra subida repentina.
La última semana terminó con una nueva subida del dólar y ese movimiento fue clave para que los bancos confirmaran con qué precio arrancará la venta de la moneda norteamericana al público en general este lunes 11 de mayo, cuando hayan abierto sus puertas.
A cuánto se venderá el dólar este lunes 11 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 11 de mayo:
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.420
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415
- Banco Patagonia: $1.420
- Banco Hipotecario: $1.410
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.407
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.415
- Banco de Comercio: $1.420
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 11 de mayo
Con el dólar a $1.420 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya tiene su precio para este lunes 11 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.400, es decir, que se ubicará a solamente $20 del oficial, lo que también significa un agrandecimiento de la brecha entre ambas monedas, ya que en parte de la semana pasada se había reducido a solamente $5.