Confirmado el precio del dólar este lunes 11 de mayo en cada banco

dolares, cotizacion

A cuánto se venderá el dólar este lunes 11 de mayo

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 11 de mayo:

Banco Nación: $1.420

Banco Galicia: $1.415

Banco ICBC: $1.415

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.420

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415

Banco Patagonia: $1.420

Banco Hipotecario: $1.410

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.407

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.415

Banco de Comercio: $1.420

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A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 11 de mayo

Con el dólar a $1.420 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya tiene su precio para este lunes 11 de mayo.

Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.400, es decir, que se ubicará a solamente $20 del oficial, lo que también significa un agrandecimiento de la brecha entre ambas monedas, ya que en parte de la semana pasada se había reducido a solamente $5.