El dólar rompió su mini racha en baja y subió a $1.420, con el blue estable

Este jueves 7 de mayo el dólar oficial volvió a subir luego de dos jornadas, y cerró a $1.420 en el Banco Nación. Fue al cabo de una rueda alcista, en la que la única cotización que se mantuvo estable fue el dólar blue.
El mercado reaccionó con movimientos al alza en los principales indicadores. Y así se rompió la inercia a la baja del dólar oficial, que había perdido $15 desde el lunes: la última vez que la divisa formal había tocado los $1.420 fue el 27 de abril.
Fue resultado de un incremento de $10 (0,72%), el mayor de la jornada. El alza marca un cambio de ritmo en la dinámica del Banco Nación, que arrastró al resto de los tipos de cambio, sobre todo el dólar mayorista, aunque en otros bancos como Hipotecario e ICBC cerró incluso más abajo ($1.415) y en otros más arriba, como Supervielle ($1.439).
En contraste, el dólar blue se mantuvo firme y sin variaciones en $1.400 a la venta en las cuevas. La divisa informal no acompañó la suba del segmento regulado, lo que generó un nuevo ajuste en la brecha entre ambos valores.
Qué pasó con los financieros y el dólar mayorista
Por su parte, el dólar MEP terminó ubicándose en los $1.430,5 al momento del cierre de operaciones, lo que representó una suba casi imperceptible. Los inversores siguieron de cerca el ritmo del mercado oficial, ajustando sus posiciones en bonos para cubrirse ante la nueva tendencia.
El Contado con Liquidación (CCL) se consolidó como dólar más caro de todos salvo el tarjeta, al tocar los $1.484,9. Esta variante, clave para el giro de fondos al exterior, reflejó la mayor demanda de divisas por parte de los sectores corporativos.
En el mercado mayorista, el precio de venta se fijó en $1.390, con las bandas de flotación administradas por el Banco Central ubicándose entre los $812,35 (piso) y los $1.716,13 como techo. Con eso, las reservas bajaron unos U$S17 millones en comparación con la víspera, y llegaron a U$S45.657 millones.
El dólar tarjeta, que arrastra la carga impositiva sobre el oficial, escaló en proporción a la subida de hoy y se posicionó en los $1.846. Este nivel sigue siendo el más alto de todo el esquema cambiario.