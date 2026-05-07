El dólar rompió su mini racha en baja y subió a $1.420, con el blue estable

Dólar y Banco Central.jpg En medio de una jornada alcista para los distintos tipos de dólar, las reservas del Banco Central bajaron

En contraste, el dólar blue se mantuvo firme y sin variaciones en $1.400 a la venta en las cuevas. La divisa informal no acompañó la suba del segmento regulado, lo que generó un nuevo ajuste en la brecha entre ambos valores.

Qué pasó con los financieros y el dólar mayorista

Por su parte, el dólar MEP terminó ubicándose en los $1.430,5 al momento del cierre de operaciones, lo que representó una suba casi imperceptible. Los inversores siguieron de cerca el ritmo del mercado oficial, ajustando sus posiciones en bonos para cubrirse ante la nueva tendencia.

El Contado con Liquidación (CCL) se consolidó como dólar más caro de todos salvo el tarjeta, al tocar los $1.484,9. Esta variante, clave para el giro de fondos al exterior, reflejó la mayor demanda de divisas por parte de los sectores corporativos.

En el mercado mayorista, el precio de venta se fijó en $1.390, con las bandas de flotación administradas por el Banco Central ubicándose entre los $812,35 (piso) y los $1.716,13 como techo. Con eso, las reservas bajaron unos U$S17 millones en comparación con la víspera, y llegaron a U$S45.657 millones.

El dólar tarjeta, que arrastra la carga impositiva sobre el oficial, escaló en proporción a la subida de hoy y se posicionó en los $1.846. Este nivel sigue siendo el más alto de todo el esquema cambiario.