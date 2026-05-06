El hombre que resolvió el problema del siglo y al hacerlo rechazó millones de dólares

Los siete problemas del milenio: el hombre que resolvió la conjetura de Poincaré

problemas matematicos de poincare Según Poincaré, toda forma cerrada y sin agujeros que exista en un espacio de “n” dimensiones es, en esencia, una esfera de esas mismas dimensiones.

Grigori Perelmán era un matemático ruso y fue el único que le dio solución a uno de los problemas más difíciles del mundo por al menos un siglo. Pero esta historia no empieza allí. Pues en el año 2000 una fundación científica de Estados Unidos propuso un reto: resolver uno de los siete problemas matemáticos antiguos que, seguían sin respuesta en aquel momento por un premio de un millón de dólares a quien lograra dar con la respuesta.

Este proyecto se llamó "Los Problemas del Milenio" porque no eran simples cálculos matemáticos, sino que más bien eran temas que afectaban áreas primordiales de la física teórica, informática y la geometría del espacio.

En este sentido, la conjetura de Poincaré había sido formulada por un matemático francés en 1904 y si bien aparentaba ser una simple pregunta sobre esferas, su solución era la comprensión del propio universo. Nada fácil de hecho.

Esta conjetura tiene como figura objetos con formas esféricas, que no cuentan con agujeros, aunque le dibujemos miles de círculos dentro nunca se abrirán las líneas. Pero, en el caso de una rosquilla por ejemplo, si tiene un agujero en el que no puedes dibujar un círculo a su alrededor sin que atraviese la figura.

Henri poincaré y Gregori perelman quien resolvio su problema En la primera imagen tenemos a Henri Poincaré en su despacho y en la segunda a quién resolvió el problema del milenio: Grigori Perelman.

Entonces, este hombre planteo que cualquier objeto que cumpliese la primera condición del círculo, es siempre una esfera. Pero no es tan simple como parece, por algo nadie lo pudo resolver en 100 años. Bien el inconveniente es que para resolverlo con fórmulas y lenguaje matemático es necesario dar sentido a la forma del Universo.

Así fue como en el año 2003, Gregori Perelman publicó tres artículos en la que una de ellas incluía la conjetura de Póincaré, basada en una técnica llamada flujo de Ricci. Básicamente, probó que cualquier forma tridimensional que no tenga agujeros, sin importar qué tan estirada o deformada esté, puede "limpiarse" y suavizarse hasta recuperar su forma original: una esfera.

Resolvió el problema matemático y rechazó un millón de dólares

En 2006, se confirmó que Grigori Perelman había resuelto la conjetura de Poincaré. En respuesta el mundo académico quiso honrarlo, pero este lo rechazó. Primero le dijo que no a la Medalla Fields (Premio Nobel en matemática) y en 2010 rechazó el millón de dólares prometido.

Su respuesta fue que no quería quedar expuesto como un animal, ni recibir premios si la comunidad matemática no era justa.