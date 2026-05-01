Un hombre sobrevivió 17 horas aferrado a la puerta de una heladera en mar abierto

La Marina de Brasil informó que la pérdida de contacto activó las alertas y permitió determinar que la embarcación había sufrido un incidente. Durante ese lapso, el barco terminó hundiéndose, dejando a sus tripulantes en el agua y sin medios para regresar por su cuenta.

Según explicaron, la hipótesis principal indica que el naufragio habría sido consecuencia de las intensas tormentas que azotaron la zona en esas horas. Luego del accidente, Rodrigo quedó a la deriva en mar abierto y logró mantenerse con vida durante 17 horas aferrado a la puerta de una heladera que permaneció a flote.

Ese recurso improvisado fue fundamental para soportar el oleaje, el agotamiento y la prolongada exposición al agua durante la noche y la madrugada. A lo largo de las horas, permaneció en el mar sin orientación ni posibilidad de pedir auxilio, aguardando ser encontrado por los equipos de rescate.

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Operativo de búsqueda y rescate

El rescate ocurrió el 13 de enero, cuando un helicoptero de la Marina de Brasil divisó al hombre a unos cuatro kilómetros de la costa de San Francisco del Sur. La detección aérea permitió guiar a los rescatistas hasta el punto exacto donde Rodrigo seguía aferrado a la puerta de la heladera.