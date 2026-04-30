Tuvo la panza hinchada por 36 años, lo operaron y los médicos quedaron sin palabras

Tuvo la panza hinchada por 36 años, lo operaron y descubrieron algo insólito

Durante gran parte de su vida adulta, este hombre cargó con una protuberancia abdominal que no solo desafiaba la estética, sino que ponía en riesgo su propia supervivencia. A los 36 años, el dolor ya se volvió insoportable, por lo que tenía que ser operado.

Bhagat fue trasladado de urgencia al hospital, donde los cirujanos, liderados por el Dr. Ajay Mehta, se prepararon para lo que creían sería la extracción de un tumor masivo. Sin embargo, lo que encontraron fue una sorpresa.

fetus in fetu Fetus in Fetu: la extraña condición donde un gemelo crece adentro de otro.

"Quedamos en shock. Podía ver extremidades, partes de genitales, mandíbula y mucho pelo", relató el equipo médico. Si, este hombre tenía adentro suyo a quien hubiera sido su hermano gemelo.

Este proceso ocurre durante las primeras etapas del embarazo, cuando uno de los gemelos es "absorbido" por el otro dentro del útero materno. En lugar de desaparecer, este sorbrevive como un parásito.

Este caso es considerado uno de los más longevos registrados en la historia médica, ya que la mayoría de estos incidentes se detectan poco después del nacimiento o en la infancia temprana.

Una operación exitosa

Tras una cirugía compleja pero exitosa, el peso físico y psicológico que este hombre cargó durante casi cuatro décadas desapareció por completo.

Según los medios, la vida de este hombre ha podido ser tranquila luego de todo este episodio, que demuestra lo que el cuerpo humano es capaz de hacer durante los meses de gestación.