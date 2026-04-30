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Tuvo la panza hinchada por 36 años, lo operaron y los médicos quedaron sin palabras

La extraña condición de este hombre no era producto de una enfermedad, sino de un fenómeno biológico extremadamente raro. Los detalles de la historia

Luciano Carluccio
Editado por Luciano Carluccio
La historia de este hombre sigue dando la vuelta al mundo al día de hoy. 

La historia de este hombre sigue dando la vuelta al mundo al día de hoy. 

En la ciudad de Nagpur, India, la vida de un humilde hombre llamado Sanju Bhagat saltó a la fama por algo que parece sacado de un cuento. Sucede que lo que empezó como un supuesto tumor en el estómago terminó siendo uno de los hallazgos más increíbles de la medicina moderna.

La increíble historia de Bhagat no era producto de una enfermedad común, sino de un fenómeno biológico extremadamente raro conocido como Fetus in fetu.

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Marginado socialmente, a este hombre se lo conoc&iacute;a como "el hombre embarazado".

Marginado socialmente, a este hombre se lo conocía como "el hombre embarazado".

Tuvo la panza hinchada por 36 años, lo operaron y descubrieron algo insólito

Durante gran parte de su vida adulta, este hombre cargó con una protuberancia abdominal que no solo desafiaba la estética, sino que ponía en riesgo su propia supervivencia. A los 36 años, el dolor ya se volvió insoportable, por lo que tenía que ser operado.

Bhagat fue trasladado de urgencia al hospital, donde los cirujanos, liderados por el Dr. Ajay Mehta, se prepararon para lo que creían sería la extracción de un tumor masivo. Sin embargo, lo que encontraron fue una sorpresa.

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Fetus in Fetu: la extra&ntilde;a condici&oacute;n donde un gemelo crece adentro de otro.&nbsp;

Fetus in Fetu: la extraña condición donde un gemelo crece adentro de otro.

"Quedamos en shock. Podía ver extremidades, partes de genitales, mandíbula y mucho pelo", relató el equipo médico. Si, este hombre tenía adentro suyo a quien hubiera sido su hermano gemelo.

Este proceso ocurre durante las primeras etapas del embarazo, cuando uno de los gemelos es "absorbido" por el otro dentro del útero materno. En lugar de desaparecer, este sorbrevive como un parásito.

Este caso es considerado uno de los más longevos registrados en la historia médica, ya que la mayoría de estos incidentes se detectan poco después del nacimiento o en la infancia temprana.

Una operación exitosa

Tras una cirugía compleja pero exitosa, el peso físico y psicológico que este hombre cargó durante casi cuatro décadas desapareció por completo.

Según los medios, la vida de este hombre ha podido ser tranquila luego de todo este episodio, que demuestra lo que el cuerpo humano es capaz de hacer durante los meses de gestación.

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