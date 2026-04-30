El aeropuerto de Sudamérica que será ampliado y convertido en el más grande de la región: una inversión de US$4.000 millones

En un escenario global donde el tráfico aéreo proyecta un crecimiento sostenido hacia mitad de siglo, los grandes hubs internacionales comienzan a redefinir su escala. En ese contexto, Chile presentó un ambicioso plan para transformar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en una de las principales plataformas aéreas de América Latina. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, apunta a triplicar su capacidad operativa y adaptarlo a una demanda que no ha dejado de expandirse en las últimas décadas.

El proyecto contempla una inversión estimada de 4.000 millones de dólares y se desarrollará entre 2035 y 2050, con una etapa previa de diseño que ya se encuentra en licitación a través de la Dirección de Aeropuertos de Chile. La expansión también implicará un crecimiento significativo en la superficie del aeropuerto, que pasará de poco más de 1.000 a cerca de 2.400 hectáreas, principalmente hacia el sector norponiente de Santiago.

Armda de CHile y Argentina (4)

¿Por qué chile busca expandir este aeropuerto?

En paralelo, se proyecta duplicar la infraestructura construida, superar el millón de metros cuadrados y aumentar considerablemente las posiciones para aeronaves. Este rediseño responde a un diagnóstico claro. Desde 2010, el tráfico aéreo en el principal aeropuerto chileno ha crecido a un ritmo cercano al 10% anual, lo que llevó a priorizar su ampliación por sobre la construcción de un segundo terminal en la macrozona central.

Desde una perspectiva internacional, el plan se alinea con la tendencia de consolidar grandes aeropuertos como nodos estratégicos de conectividad global. En América Latina, donde la infraestructura aeroportuaria enfrenta desafíos de capacidad, iniciativas de esta magnitud buscan mejorar la competitividad y atraer nuevas rutas intercontinentales. Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, con estándares de eficiencia energética, reducción de emisiones y uso de energías renovables, en línea con los compromisos ambientales del sector.

La conectividad también será un eje central. A esta construcción se sumarán nuevos accesos viales y un tren ligero que articulará el movimiento interno del aeropuerto con la red de transporte urbano. A esto se suma la creación de áreas verdes y espacios públicos en el entorno, con el objetivo de integrar el recinto a la ciudad.