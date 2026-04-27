Aeropuerto Teniente Rodolfo Marsh Martin (3)

El aeropuerto sobre la cordillera de los Andes que un país de Sudamérica moderniza con más de US$30 millones y estará listo en 2027

Se trata del Aeropuerto San Luis de Ipiales, ubicado en el sur de Colombia, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. A casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, este terminal enfrenta condiciones propias de la altura andina. Menor densidad del aire, clima variable y exigencias técnicas que hacen de cada operación un desafío.

El proyecto, liderado por la Aeronáutica Civil de Colombia, contempla una inversión cercana a los 145.000 millones de pesos colombianos, más de 30 millones de dólares, y tiene como horizonte de finalización el año 2027. No se trata solo de una mejora puntual, sino de una renovación estructural que incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, que pasará de poco más de 400 metros cuadrados a cerca de 3.600, junto con una torre de control moderna y una ampliación de la plataforma que permitirá operar varias aeronaves de manera simultánea.

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La importancia de este aeropuerto

A esto se suman obras clave en materia de seguridad, como la implementación de una base de salvamento y extinción de incendios, y tareas de mantenimiento en la pista para garantizar operaciones seguras durante y después de la intervención. Cada uno de estos elementos responde a una lógica mayor. Se trata de adaptar la infraestructura a las condiciones del entorno y a las necesidades de una región que depende de la conectividad aérea para su desarrollo.

Pero el impacto de esta transformación va más allá de lo técnico. Ipiales es la puerta de entrada a uno de los pasos fronterizos más dinámicos entre Colombia y Ecuador, y también el acceso al Santuario de Las Lajas, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país. Mejorar su aeropuerto implica facilitar el comercio, impulsar el turismo y acortar distancias en un territorio donde moverse no siempre es sencillo.