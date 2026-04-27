Cómo fortalecer las piernas y ganar músculo en casa, sin máquinas ni pesas

sentadillas Conocé cuáles son los mejores ejercicios para hacer en casa.

Adiós gimnasio: los 3 ejercicios de piernas para hacer en casa:

La sentadilla básica

El pilar fundamental de cualquier rutina de piernas es la sentadilla básica. Este ejercicio es el estándar de oro para el desarrollo de los cuádriceps y el aumento de la masa muscular. Para realizarla correctamente, deberás posicionarte con los pies al ancho de los hombros y los brazos extendidos al frente para mantener el equilibrio. Al descender, conservar la espalda recta y la mirada al frente, bajando hasta que las rodillas formen un ángulo de 90 grados.

Es vital coordinar la respiración: inhalar en la bajada y exhalar con fuerza durante el ascenso. Se sugiere completar entre 3 y 4 series de 8 a 15 repeticiones para ver resultados consistentes.

Zancadas

En segundo lugar, la zancada se presenta como un ejercicio compuesto indispensable. Su valor radica en el trabajo unilateral, que no solo involucra los cuádriceps, sino que exige una participación intensa de glúteos e isquiotibiales.

Al dar el paso controlado hacia adelante, el torso debe permanecer erguido y el abdomen contraído. Durante el descenso, es vital que la rodilla delantera se mantenga alineada con el tobillo, evitando que colapse hacia adentro o supere la punta del pie. Realizar de 3 a 4 series de 10 a 15 repeticiones por pierna.

ejercicio piernas Estos ejercicios son aptos, incluso, para principiantes.

Sentadilla búlgara

Finalmente, para quienes buscan un reto superior que favorezca la hipertrofia muscular, la sentadilla búlgara es la opción ideal. Este ejercicio requiere un punto de apoyo elevado, como una silla o banco, donde se coloca el pie de la pierna trasera.

Al flexionar la pierna delantera hasta los 90 grados con la columna recta, se genera una carga profunda en los músculos. Debido a su alta demanda, se recomienda realizar 3 series de 8 repeticiones con cada pierna.