Robó un vehículo, lo detuvieron y detectaron que era un sátiro acusado de abusar sexualmente a mujeres en descampados

MPF2.jpeg La Fiscalía pudo avanzar con la identificación del presunto abusador sexual.

La agresión duró aproximadamente una hora. El sátiro la maniató con una prenda de ropa y le dijo que se quedara quieta durante 20 minutos. Terminó huyendo con el celular de la víctima y su mochila, donde tenía $80.000 entre otros objetos de valor.

La investigación y el segundo abuso sexual

La víctima no pudo identificar el rostro del atacante pero dijo que tenía un acento norteño. Los peritos pudieron rescatar líquido prostático de sus partes íntimas y se extrajo una muestra de ADN. El Laboratorio Genético realizó una búsqueda en su base de datos pero no arrojó resultados positivos, por lo que el abusador sexual no puedo ser identificado.

Mientras todo esto ocurría, el 7 de agosto sucedió otro abuso sexual similar. Una joven fue interceptado en calle Necochea de Rodeo del Medio. Bajo el mismo modus operandi, el atacante la amenazó, la llevó hasta un descampado, la violó y escapó con su teléfono celular.

Se extrajeron muestras de semen en las partes íntimas de la víctima. Al igual que el episodio anterior no se pudo identificar al autor pero el cotejo genético dio positivo con el abuso sexual ocurrido en marzo.

abuso sexual maipu El descampado donde ocurrió el segundo abuso sexual en Maipú.

El robo que complicó al presunto abusador sexual

Sin poder identificar al sátiro, ambas investigaciones estuvieron estancadas hasta el 18 de agosto cuando dos delincuentes fueron detenidos por la policía en Maipú intentando robar una camioneta que estaba estacionada. Semanas después, en un juicio abreviado fueron condenados a 4 meses de prisión por tentativa de robo simple. Como suele ocurrir con sentencias de este tipo, el juez ordenó que se extraiga la huella biológica de los ladrones.

Al cumplir con ese mandato, el Laboratorio Genético de Huellas Forense detectó que uno de los condenados tenía el mismo ADN que los dos episodios de abuso sexual en Rodeo del Medio. Se trataba de Juan Sebastián Barreto, un hombre de 34 años oriundo de Santiago del Estero.

A esa altura, el sospechoso ahora identificado había recuperado la libertad. Cuando lo fueron a buscar, no estaba. Finalmente terminó detenido en su provincia natal a mediados de febrero pasado. Fue trasladado a Mendoza e imputado por graves delitos como rapto, abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante agravado, robo agravado. Arriesga una pena de 8 a 50 años de cárcel.

En los últimos días, por pedido del fiscal Mauro Perassi, el juez Leonardo Camacho dictó la prisión preventiva por lo que Juan Barreto seguirá alojado en la cárcel mientras avanza la investigación en su contra.

Fuentes judiciales detallaron que el hombre ya tiene una condena por un abuso sexual y robo similar que cometió en Santiago del Estero. EL 30 de mayo de 2013 fue sentenciado a 5 años de prisión, pena que cumplió y se terminó radicando en Mendoza.