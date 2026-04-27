Tragedia inesperada: se asomó a la ventana de su casa y recibió un disparo fulminante

Mujer asesinada de manera inesperada en Rosario

El episodio del disparo ocurrió durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 3:30, en una vivienda situada en el pasaje Pozos al 2400, en el corazón del barrio Nuevo Alberdi.

Movida por la curiosidad o la preocupación, la mujer se acercó a la abertura de su domicilio. En el preciso instante en que se asomó a la ventana para ver qué sucedía, la ejecutaron de un disparo en el pecho.

Los vecinos, alertados por la detonación y los gritos desesperados, llamaron de inmediato al 911. Minutos después, efectivos de la Policía de Santa Fe y una ambulancia del SIES arribaron al domicilio, pero los esfuerzos fueron en vano: la mujer había muerto.

rosario, muerte No es la primera vez que se da una muerte de este estilo en Rosario.

La fiscal Laura Riccardo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, ha tomado las riendas de la investigación. Hasta el momento, el móvil del crimen es un verdadero misterio, lo que aumenta la angustia de los familiares y allegados.

Continúa la inseguridad en Rosario

Esta nueva muerte se suma a una lista que no deja de crecer en Rosario, donde ya ni siquiera pueden algunas personas asomarse por la ventana.

La comunidad de Nuevo Alberdi permanece en estado de shock, exigiendo respuestas ante un asesinato que parece carecer de toda lógica. Por ahora, no hay a quien hacer responsable.