Quién era el muchacho que murió al caer por un barranco: el accidente en la montaña que se cobró una vida

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Accidente en San Juan: cómo fue el rescate

Llegar hasta la víctima no fue tarea fácil tras el accidente del muchacho. Según detallaron fuentes del caso, el cuerpo y la moto quedaron alojados en un tramo escarpado y de extrema dificultad geográfica, lo que obligó a los equipos de rescate y a la Policía a desplegar un operativo especial para poder concretar la recuperación del cadáver.

El fallecimiento de Carvajal generó una profunda conmoción en su Zonda natal, donde la comunidad se había organizado rápidamente para colaborar con el rastrillaje durante las horas previas al hallazgo.

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Las claves de la investigación del accidente

La tragedia quedó inmediatamente bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI) de San Juan, con el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese a la cabeza de la investigación.

Para esclarecer la mecánica del accidente, los investigadores ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial. Los resultados de la autopsia serán determinantes no solo para detallar las lesiones que le provocaron la muerte, sino para establecer el horario exacto del deceso y saber si el joven falleció en el acto o si sobrevivió algunos minutos tras la caída.

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En paralelo, la Justicia dispuso el secuestro de elementos que serán piezas clave en los peritajes de los próximos días:

La moto : será sometida a pericias mecánicas para descartar que una falla en los frenos o en el motor haya provocado la pérdida de control en un terreno tan inestable.

: será sometida a pericias mecánicas para descartar que una falla en los frenos o en el motor haya provocado la pérdida de control en un terreno tan inestable. El teléfono celular y la mochila: buscarán reconstruir su recorrido exacto, analizar si hubo algún pedido de auxilio o si registró imágenes previas al accidente que ayuden a entender cómo ocurrió la tragedia.