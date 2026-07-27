Accidente y tragedia en las dunas: un mecánico conducía un Jeep a más de 120 km/h, volcó y murió

Un trágico accidente conmociona a la ciudad balnearia de Necochea. Santiago Duca, de 35 años, falleció este fin de semana tras volcar a alta velocidad con un Jeep en un sector de playas del sur del distrito.
El siniestro se produjo el sábado por la tarde en la zona de Paso del Arroyo. Duca se encontraba probando el vehículo que le había preparado a un cliente cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra un área con piedras mientras transitaba a más de 120 km/h, lo que provocó el vuelco del rodado.
Trágico accidente de Jeep en Necochea e investigación judicial
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió fracturas y graves traumatismos. Aunque sus compañeros presentes en la zona alertaron de inmediato al servicio de emergencias, medios locales confirmaron que el joven ingresó sin signos vitales al hospital local.
Mientras tanto, las redes sociales se colmaron de conmovedores mensajes de despedida de amigos, familiares y vecinos.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, los restos de Duca serán velados este lunes 27 en una reconocida casa de sepelios local, para luego ser trasladados e inhumados en el Cementerio tradicional de Necochea.
La causa quedó radicada en la UFI N° 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, quien lidera las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un joven de 35 años murió al volcar su Jeep a más de 120 km/h en Necochea.
- Alta velocidad: el conductor probaba el vehículo preparado para un cliente cuando ocurrió el siniestro.
- Investigación en curso: la fiscalía trabaja para esclarecer las circunstancias exactas del trágico vuelco.