Accidente y tragedia en las dunas: un mecánico conducía un Jeep a más de 120 km/h, volcó y murió

El siniestro se produjo el sábado por la tarde en la zona de Paso del Arroyo. Duca se encontraba probando el vehículo que le había preparado a un cliente cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra un área con piedras mientras transitaba a más de 120 km/h, lo que provocó el vuelco del rodado.

Hay conmoción en Necochea por la muerte del joven mecánico. Foto: Facebook Santiago Duca.

Trágico accidente de Jeep en Necochea e investigación judicial

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió fracturas y graves traumatismos. Aunque sus compañeros presentes en la zona alertaron de inmediato al servicio de emergencias, medios locales confirmaron que el joven ingresó sin signos vitales al hospital local.