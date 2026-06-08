¡De terror! Bebé de cuatro meses salió disparado a 160 km/h en una persecución

Así fue la persecución de película

Todo comenzó por lo que parecía una simple infracción de tránsito. De acuerdo con el reporte oficial de la Arkansas State Police, un agente intentó detener la Toyota Highlander que conducía Fletcher. Al negarse a frenar, se desató el caos:

Huida a toda velocidad: El conductor salió de los límites de la ciudad a más de 160 km/h por la carretera Ouachita County Road 47, invadiendo incluso el carril contrario.

El conductor salió de los límites de la ciudad a más de 160 km/h por la carretera Ouachita County Road 47, invadiendo incluso el carril contrario. Maniobras fallidas: El oficial de policía intentó detener la camioneta en dos ocasiones utilizando tácticas de intervención rápida con su patrulla, pero no tuvo éxito.

El oficial de policía intentó detener la camioneta en dos ocasiones utilizando tácticas de intervención rápida con su patrulla, pero no tuvo éxito. El brutal choque: Fletcher perdió el control del volante al tomar una curva, atravesó el patio de una propiedad, se estrelló contra un poste y finalmente volcó. La camioneta quedó atrapada debajo de cables eléctricos de alta tensión.

Un verdadero milagro: 4 niños sobrevivientes

La escena tras el impacto era devastadora. Los investigadores confirmaron que el bebé de cuatro meses no estaba sujeto a ninguna medida de retención y fue expulsado violentamente de la SUV.

Dentro de los fierros de la camioneta quedaron atrapados otros tres niños, todos menores de seis años. El coronel de la policía estatal, Mike Hagar, confirmó que increíblemente ninguno de los pequeños llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Los agentes que llegaron a la escena lograron rescatar a los tres menores del interior del vehículo. En un desenlace que muchos ya consideran un milagro, los cuatro niños fueron trasladados al Ouachita County Medical Center presentando únicamente lesiones leves. Las autoridades notificaron a la madre de los niños para que se presentara de inmediato en el hospital.

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¿Por qué la policía no detuvo la persecución?

La pregunta que inundó las redes tras la reciente difusión del video este 5 de junio (el suceso ocurrió originalmente el 24 de mayo) es clave: ¿por qué la policía continuó persiguiendo el vehículo a tan alta velocidad si había niños pequeños dentro?.

La respuesta de la Arkansas State Police es directa: el oficial que inició y mantuvo la persecución, e incluso intentó frenarla con maniobras tácticas, ignoraba por completo la presencia de los menores.

“La presencia de menores ciertamente va a ser un factor enorme para decidir si se continúa esa persecución o no”, declaró el coronel Hagar a los medios de comunicación, asegurando que, en este episodio en particular, “el agente no tenía idea”.