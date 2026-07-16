Una bebé de siete meses debió ser ingresada al hospital por un cuadro de intoxicación con cocaína. Sin embargo, una vez que se le comunicó a la madre lo que estaba sucediendo, esta tomó a la pequeña y huyó del lugar, para ser encontrada horas después.
Una bebé fue llevada al hospital por vómitos y le encontraron cocaína en su sangre
Una bebé debió ser atendida en Misiones por un cuadro de intoxicación con cocaína. La madre confirmó qué era lo había sucedido
El hecho ocurrió en el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de Posadas. Allí, una bebé de siete meses debió ser atendida por vómitos, pero cuando los médicos le examinaron la sangre se encontraron con algo que los preocupó y que los llevó a avisar a las autoridades: la niña tenía rastros de cocaína y los vómitos se debían a una intoxicación con esta droga.
Huida, atrapada y confesión de la madre
Una vez que los estudios médicos confirmaron la presencia de cocaína en la sangre de la bebé, comenzaron las actuaciones judiciales, mientras que el área de Trabajo Social dispuso que madre e hija permanecieran internadas mientras se activaban todas las medidas.
Pero, cuando la madre fue notificada del hallazgo, decidió huir del hospital, llevándose a su pequeña en brazos. Inmediatamente, la Policía ordenó un operativo para encontrar a la madre y a su hija.
Finalmente, después de varias, ambas fueron localizadas y se las trasladó al hospital para ser sometidas a diversos estudios y evaluar el estado de la salud de la bebé. En tanto, la madre confirmó que la presencia de cocaína en la sangre de la bebé se debió a que ella había consumido la droga durante el período de lactancia y la pequeña al tomar leche había recibido también la droga.
Según las autoridades de Misiones, las medidas procesales contra la madre y el padre de la bebé se tomarán cuando estén listos los resultados de los últimos análisis realización y allí se verá la situación legal de los progenitores, como así también el resto de las medidas de protección para la bebé de siete meses.
En pocas palabras
- Intoxicación cocaína: Una bebé de siete meses fue internada en Misiones por presentar rastros de cocaína en sangre.
- Huida y localización: La madre huyó del hospital con la bebé tras ser notificada, pero fueron encontradas horas después.
- Declaración materna: La madre confesó que la bebé se intoxicó por consumir leche materna mientras ella estaba bajo efectos de la droga.