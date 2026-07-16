Una bebé fue llevada al hospital por vómitos y le encontraron cocaína en su sangre

Pero, cuando la madre fue notificada del hallazgo, decidió huir del hospital, llevándose a su pequeña en brazos. Inmediatamente, la Policía ordenó un operativo para encontrar a la madre y a su hija.

Finalmente, después de varias, ambas fueron localizadas y se las trasladó al hospital para ser sometidas a diversos estudios y evaluar el estado de la salud de la bebé. En tanto, la madre confirmó que la presencia de cocaína en la sangre de la bebé se debió a que ella había consumido la droga durante el período de lactancia y la pequeña al tomar leche había recibido también la droga.

Según las autoridades de Misiones, las medidas procesales contra la madre y el padre de la bebé se tomarán cuando estén listos los resultados de los últimos análisis realización y allí se verá la situación legal de los progenitores, como así también el resto de las medidas de protección para la bebé de siete meses.