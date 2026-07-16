Secuestraron y abusaron de una mujer por varios días: fueron detenidos cuando llevaban bolsas de cemento y arena

Ambos fueron detenidos mientras se trasladaban en un camión Mercedes Benz rojo. Cuando los efectivos policiales revisaron el camión, se encontraron con que llevaban algunos materiales de construcción como una bolsa de cemento y dos bolsones de arena llenos y otros dos vacíos.

Al mismo tiempo, la mujer denunció que además de haber sido secuestrada, también había sido víctima de abusos sexuales durante su encierro.

Qué va a pasar con los detenidos

Ambos detenidos quedaron a disposición de la fiscal en turno de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, Jorgelina Moser Ferro. La funcionaria ordenó la aprehensión de los acusados y dispuso el inicio de las actuaciones para determinar qué delitos se cometieron dentro de la vivienda durante el tiempo en que la mujer estuvo retenida.

Asimismo, los dos quedaron imputados y serían acusados, por ahora, de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual, entre otras conductas contempladas por la normativa vigente en materia de violencia de género.