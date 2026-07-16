Un descuido pudo haber sido el causante de que una mujer salvara su vida al poder avisarle a la Policía que se encontraba secuestrada por su ex pareja. El hecho ocurrió en el barrio Ciudadela de Santa Fe y la víctima tiene 43 años.
Secuestraron y abusaron de una mujer por varios días: fueron detenidos cuando llevaban bolsas de cemento y arena
Una mujer logró avisar a la Policía que se encontraba secuestrada por su ex novio y el padre de este. Ocurrió en Santa Fe
El secuestro ocurrió en la jornada del domingo. Allí, la mujer fue secuestrada por su ex pareja y su ex suegro y permaneció encerrada durante días, hasta que un descuido de sus captores le permitió poder llamar por teléfono a la Policía de Santa Fe y pedir auxilio.
Los detuvieron con una bolsa de cemento y arena a los secuestradores
Según Aire Digital, los efectivos policiales debieron forzar la puerta del domicilio en el que la mujer se encontraba y una vez allí, la pudieron liberar. Minutos después, en la cercanía de la casa, fueron detenidos sus captores, que resultaron ser su ex novio y el padre de este.
Ambos fueron detenidos mientras se trasladaban en un camión Mercedes Benz rojo. Cuando los efectivos policiales revisaron el camión, se encontraron con que llevaban algunos materiales de construcción como una bolsa de cemento y dos bolsones de arena llenos y otros dos vacíos.
Al mismo tiempo, la mujer denunció que además de haber sido secuestrada, también había sido víctima de abusos sexuales durante su encierro.
Qué va a pasar con los detenidos
Ambos detenidos quedaron a disposición de la fiscal en turno de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, Jorgelina Moser Ferro. La funcionaria ordenó la aprehensión de los acusados y dispuso el inicio de las actuaciones para determinar qué delitos se cometieron dentro de la vivienda durante el tiempo en que la mujer estuvo retenida.
Asimismo, los dos quedaron imputados y serían acusados, por ahora, de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual, entre otras conductas contempladas por la normativa vigente en materia de violencia de género.