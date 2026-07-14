Una niña de 7 fue secuestrada y abusada por un adolescente de 17 años. El hecho ocurrió en la provincia de Misiones, donde el hecho quedó grabado así como el momento en el que el padre de la pequeña escucha los gritos de su hija, la encuentra y luego persigue al agresor.
Secuestro, abuso y un antecedente que adelantaba lo que iba a pasar: "Ella quedó muy mal, no quiere salir"
Una niña de siete años fue secuestrada en Misiones por un adolecente de 17 años. La madre de la víctima contó cómo fue que ocurrió y que se salvó
Según la familia de la pequeña, el hecho dejó secuelas profundas en la niña, que ahora se niega a salir de su casa por temor a que le ocurra algo.
Cómo fue el caso de abuso de la niña en Misiones
Micaela, la madre de la pequeña contó cómo se encuentra su hija y destacó la valentía que esta tuvo para salvar su propia vida. Según contó la mujer, el hecho ocurrió cuando la pequeña se dirigía hacia el kiosco de su abuela, ubicado a tan solo una cuadra de su casa. En el trayecto, fue interceptada por el agresor, quien la amenazó con un cuchillo, le tapó la boca y la arrastró hacia unos matorrales al costado de una calle de tierra.
A pesar de la extrema violencia de la situación, la niña logró luchar y gritar con todas sus fuerzas. Esos llamados de auxilio alertaron a sus padres: "En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: 'Algo le pasó'. Pensé que por ahí le habían salido unos perros", relató Micaela al medio local El Territorio.
Al escuchar un segundo grito, el padre de la menor corrió desesperado hacia el lugar. El agresor, al notar la presencia del hombre, comenzó a correr. "Mi esposo empezó a correr, pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no lo agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo", manifestó la madre con crudeza.
Las secuelas que dejó el hecho en la niña
"Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa", detalló, la mujer, que explicó que el hecho ocurrió unos días.
A pesar de que el joven escapó, las filmaciones permitieron ubicarlo y al detenerlo, los investigados constataron que en el 2024 ya había sido protagonista de un caso de abuso sexual sin acceso carnal por el que fue denunciado.
Frente a esta situación, Micaela, la madre de la niña, pidió que se tenga en cuenta ese antecedente para que no quede en libertad por ser menor de edad: "La Justicia tiene que hacer algo porque es muy grave lo que hizo y no puede quedar impune. No lo pueden soltar así nomás sólo porque es menor", concluyó con firmeza.