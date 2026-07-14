Secuestro, abuso y un antecedente que adelantaba lo que iba a pasar: "Ella quedó muy mal, no quiere salir"

A pesar de la extrema violencia de la situación, la niña logró luchar y gritar con todas sus fuerzas. Esos llamados de auxilio alertaron a sus padres: "En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: 'Algo le pasó'. Pensé que por ahí le habían salido unos perros", relató Micaela al medio local El Territorio.

Al escuchar un segundo grito, el padre de la menor corrió desesperado hacia el lugar. El agresor, al notar la presencia del hombre, comenzó a correr. "Mi esposo empezó a correr, pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no lo agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo", manifestó la madre con crudeza.

Las secuelas que dejó el hecho en la niña

"Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa", detalló, la mujer, que explicó que el hecho ocurrió unos días.

A pesar de que el joven escapó, las filmaciones permitieron ubicarlo y al detenerlo, los investigados constataron que en el 2024 ya había sido protagonista de un caso de abuso sexual sin acceso carnal por el que fue denunciado.

Frente a esta situación, Micaela, la madre de la niña, pidió que se tenga en cuenta ese antecedente para que no quede en libertad por ser menor de edad: "La Justicia tiene que hacer algo porque es muy grave lo que hizo y no puede quedar impune. No lo pueden soltar así nomás sólo porque es menor", concluyó con firmeza.