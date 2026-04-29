Un megaoperativo mundial contra la explotación sexual infantil incluyó a Mendoza: 84 detenidos

mega operativo 3 Hubo 270 allanamientos en 16 países en busca de material de abuso sexual de menores. Foto: MPF CABA

En el resto del mundo se llevaron a cabo 202 registros, con una fuerte presencia en Brasil (159), además de intervenciones en España, Francia, Uruguay y Paraguay, entre otros países.

Abuso sexual de menores: investigaciones digitales y detenciones en 18 jurisdicciones del país

La investigación fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, quien utilizó herramientas tecnológicas de última generación como los sistemas ICACCOPS y CPS. Estos programas permiten identificar a usuarios que intercambian contenido ilícito en redes de distribución punto a punto (P2P) y analizar reportes de organismos internacionales como el NCMEC de Estados Unidos.

Gracias a este rastreo digital, en Argentina se lograron 26 arrestos, mientras que los 58 detenidos restantes corresponden a las intervenciones en el extranjero. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) detectó domicilios sospechosos en casi todo el territorio nacional, destacándose 15 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, 11 en Santa Cruz y 8 en la provincia de Buenos Aires, tal como consigna Noticias Argentinas.

mega operativo 2 El megaoperativo internacional en Argentina incluyó 17 provincias. Foto: MPF CABA

Martín López Zavaleta, Fiscal General de la Ciudad, destacó la importancia de que Buenos Aires se constituya como coordinador general de este tipo de actividades transnacionales. El objetivo ahora se centra en el análisis de los dispositivos de almacenamiento secuestrados. Los peritos buscarán determinar si los implicados, además de poseer y distribuir el material, son autores directos de abusos.

Desde la fiscalía señalaron que el próximo paso será avanzar con celeridad hacia los juicios orales o resoluciones alternativas, como los juicios abreviados, para dar una respuesta rápida ante delitos de extrema gravedad que vulneran la integridad de los menores en el entorno digital.