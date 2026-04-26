Conmoción en una reconocida escuela religiosa: echaron al director por una grave denuncia de abuso sexual

abuso-sexual-denuncia-mujer Por una denuncia de abuso sexual, apartaron al director de una reconocida escuela religiosa de Buenos Aires.

La denuncia de abuso sexual, un hecho ajeno a la actividad escolar

A pesar de la gravedad de la acusación, las autoridades del colegio quisieron llevar tranquilidad a las familias a través de un comunicado firmado por la directora general, Natalia Pernigotti. En el texto se aclara que, de acuerdo con la información disponible, el presunto abuso habría ocurrido en un ámbito estrictamente privado, sin ninguna vinculación con la parroquia, los alumnos, exalumnos o el personal docente y no docente del establecimiento.

"Nada de lo que atañe a esta causa guarda relación con nuestra institución ni con ningún episodio ocurrido en la escuela", subrayaron desde la directiva.

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Asimismo, remarcaron que, aunque el hecho fue externo, se activaron todos los protocolos de actuación previstos para este tipo de situaciones de manera preventiva.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la prudencia para evitar la propagación de rumores que puedan afectar tanto a los trabajadores del colegio como a los niños.

El Instituto Nuestra Señora de Luján continuará con su labor educativa habitual mientras aguarda que la Justicia dicte una resolución final, pidiendo a la comunidad no emitir juicios anticipados hasta que se esclarezca la verdad en los tribunales.