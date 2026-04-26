Tanto la escuela como la comunidad educativa del barrio porteño de Villa Pueyrredón, Buenos Aires, se encuentra conmocionada tras conocerse el apartamiento de Gonzalo Sánchez Romano, quien hasta hace poco se desempeñaba como director del Instituto Nuestra Señora de Luján. La medida fue tomada luego de que se hiciera pública una denuncia penal en su contra por un presunto caso de abuso sexual, radicada el pasado 3 de marzo ante la Cámara Criminal y Correccional.
Conmoción en una reconocida escuela religiosa: echaron al director por una grave denuncia de abuso sexual
Según las primeras informaciones, el abuso sexual habría sucedido fuera de la escuela. Aclararon que el hombre ya no tiene vínculo con la institución
Desde el Arzobispado y la comunidad del Dulcísimo Nombre de Jesús fueron contundentes al informar que el implicado ya no mantiene ningún tipo de contacto con las instituciones que dependen de dicha jurisdicción.
Según explicaron, la decisión de removerlo de sus funciones busca garantizar la transparencia y la seguridad mientras la Justicia interviene y determina las responsabilidades correspondientes en el caso, según consigna Noticias Argentinas.
La denuncia de abuso sexual, un hecho ajeno a la actividad escolar
A pesar de la gravedad de la acusación, las autoridades del colegio quisieron llevar tranquilidad a las familias a través de un comunicado firmado por la directora general, Natalia Pernigotti. En el texto se aclara que, de acuerdo con la información disponible, el presunto abuso habría ocurrido en un ámbito estrictamente privado, sin ninguna vinculación con la parroquia, los alumnos, exalumnos o el personal docente y no docente del establecimiento.
"Nada de lo que atañe a esta causa guarda relación con nuestra institución ni con ningún episodio ocurrido en la escuela", subrayaron desde la directiva.
Asimismo, remarcaron que, aunque el hecho fue externo, se activaron todos los protocolos de actuación previstos para este tipo de situaciones de manera preventiva.
Finalmente, la institución hizo un llamado a la prudencia para evitar la propagación de rumores que puedan afectar tanto a los trabajadores del colegio como a los niños.
El Instituto Nuestra Señora de Luján continuará con su labor educativa habitual mientras aguarda que la Justicia dicte una resolución final, pidiendo a la comunidad no emitir juicios anticipados hasta que se esclarezca la verdad en los tribunales.