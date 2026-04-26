En los últimos años, las bicisendas y las ciclovías se han transformado en algo normal en la vida de ciclistas, conductores de automóviles y peatones. Sin embargo, para muchas personas, estas dos palabras significan lo mismo. No es así.
Cuál es la diferencia entre una bicisenda y una ciclovía
Las ciclovías y las bicisendas son algo muy común en todas las ciudades, pero hay muchas personas que no saben cuál es la diferencia entre una y otra
Las bicisendas y ciclovías forman parte de un movimiento que comenzó hace años y que forma parte de una política ambiental en donde se intenta incentivar el uso de las bicicletas para cuidado ambiental y también la seguridad de aquellos que las usan. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una bicisenda y una ciclovía?
Diferencia entre bicisenda y ciclovía
En la actualidad, en la mayoría de los lugares se puede hallar una ciclovía o una bicisenda y a pesar de ello, hay una enorme cantidad de personas que no saben cuál es la diferencia entre una y otra.
Para empezar, las ciclovías se encuentran hechas sobre la calle, lo que hace que compartan el espacio con autos, motos, camiones, etc. Se las suele separar con cordones o algún otro tipo de señalización y son de uso exclusivo para bicicletas. Al mismo tiempo, la idea es que los ciclistas las usen obligatoriamente.
Entre las principales ventajas que otorga una ciclovía es que al estar separada del resto del tráfico, otorga mayor seguridad. En contraposición, requiere una importante inversión para su construcción y mantenimiento y reducción de la calzada, lo que puede provocar problemas de tráfico.
En tanto, las bicisendas se hacen en veredas, espacios verdes, parques y plazas y, generalmente, se las distingue porque son pintadas de un color diferente al de la vereda. A pesar de lo que muchos ciclistas piensan, las bicisendas son de uso compartido con los peatones.
Si se habla de ventajas de este tipo de caminos, está el menor costo y adaptación. Pero, entre las desventajas está que hay mayor riesgo de accidente entre peatones y bicicletas.