Cuál es la diferencia entre una bicisenda y una ciclovía

Para empezar, las ciclovías se encuentran hechas sobre la calle, lo que hace que compartan el espacio con autos, motos, camiones, etc. Se las suele separar con cordones o algún otro tipo de señalización y son de uso exclusivo para bicicletas. Al mismo tiempo, la idea es que los ciclistas las usen obligatoriamente.

Entre las principales ventajas que otorga una ciclovía es que al estar separada del resto del tráfico, otorga mayor seguridad. En contraposición, requiere una importante inversión para su construcción y mantenimiento y reducción de la calzada, lo que puede provocar problemas de tráfico.

bicisenda ¿Cuál es la diferencia entre una ciclovía y una bicisenda?

En tanto, las bicisendas se hacen en veredas, espacios verdes, parques y plazas y, generalmente, se las distingue porque son pintadas de un color diferente al de la vereda. A pesar de lo que muchos ciclistas piensan, las bicisendas son de uso compartido con los peatones.

Si se habla de ventajas de este tipo de caminos, está el menor costo y adaptación. Pero, entre las desventajas está que hay mayor riesgo de accidente entre peatones y bicicletas.