Caso Agostina Vega: la dueña de una ferretería confesó qué compraron Claudio Barrelier y Soledad Andreani

En la secuencia, que ya forma parte del expediente judicial, se observa la llegada de los acusados a bordo del Ford Ka negro propiedad de Andreani, vehículo que -según la hipótesis de la fiscalía- fue utilizado para trasladar los restos de la víctima hacia el descampado de Ampliación Ferreyra.

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Caso Agostina Vega: qué compraron Barrelier y Soledad e la ferretería

Estefanía, dueña de la ferretería en Córdoba, rompió el silencio en diálogo con la prensa y relató cómo fue la visita de la pareja al negocio. Según la defensa de Andreani, a cargo de la abogada Marina Romano, la compra se habría tratado simplemente de "materiales para reparar una puerta". Sin embargo, lo que ocurrió en la vereda de la ferretería es lo que verdaderamente hiela la sangre a los investigadores.

En la grabación se observa primero descender a Andreani, vestida con un buzo claro, riñonera y lentes oscuros, quien permanece varios minutos hablando por teléfono en la vereda con una actitud que está siendo peritada. Segundos después, Barrelier baja del asiento del conductor.

El tramo más incriminatorio del video llega a continuación: Barrelier abre el baúl del Ford Ka negro, manipula una lona o frazada que estaba en su interior, la dobla cuidadosamente y la vuelve a guardar para hacer espacio. Finalmente, ambos ingresan a la ferretería, realizan la compra, cargan los productos en el baúl y se retiran.

El detalle de la frazada no es un dato menor para la fiscalía. Osvaldo Fassetta, el tercer detenido en la causa (acusado de encubrimiento agravado y residente de la vivienda de barrio Cofico donde habría ocurrido el asesinato), declaró anteriormente que, tras la desaparición de la joven, notó de forma "muy llamativa" que el acolchado de su cama había sido reemplazado por otro.

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La mujer ingresó a la ferretería para realizar una compra de aproximadamente 60.000 mil pesos. Barrelier permaneció en el vehículo, pero luego se bajó para ayudar con la carga de la mercadería en el baúl.

La compra incluyó: 15 bolsas de materiales de construcción de cinco kilos cada una, bolsas de residuos de consorcio y un serrucho.

"Se llevó un serrucho y dijo que era para podar un árbol", explicó la comerciante sobre la justificación que dio Andreani.

Embed - EXCLUSIVO: el video de BARRELIER con SOLEDAD y el Ford Ka luego del femicidio de Agostina

Caso Agostina Vega: el estado de la causa

La investigación por el asesinato de Agostina Vega ya cuenta con tres personas tras las rejas en Córdoba. Barrelier, que cuenta con antecedentes por violencia de género, está alojado en el Complejo Penitenciario de Bouwer bajo la carátula de homicidio agravado por violencia de género (femicidio).

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Por su parte, Fassetta y Andreani enfrentan graves cargos por encubrimiento agravado. Andreani se encuentra actualmente internada en un hospital neuropsiquiátrico luego de sufrir una crisis al momento de su detención, mientras que, en las últimas horas, la Justicia ordenó nuevos allanamientos en el domicilio de Barrelier (en calle Juan del Campillo al 878) en busca de rastros biológicos y pruebas complementarias para terminar de armar el rompecabezas de este macabro crimen.