Descartaron la legítima defensa y juzgarán al policía que mató a un ladrón que le había robado

El lugar donde efectuó los disparos el policía. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

La decisión quedó en manos del juez Sebastián Sarmiento. Este lunes, al finalizar la feria judicial de julio, el magistrado emitió una resolución por escrito donde rechazó los planteos defensivos. De esta forma, José Funes seguirá detenido con arresto domiciliario hasta que se realice el juicio por jurados en su contra.

El juez argumentó que al momento en que el policía disparó, "el auto se alejaba del lugar y el eventual peligro inicial había cesado o, cuanto menos, había modificado sustancialmente sus características", "no se halló un arma de fuego en poder de la víctima ni se incorporaron elementos que indicaran que hubiera disparado, exhibido o dirigido un arma" y que se debilita la teoría de que "efectuar 7 disparos contra un automóvil que se alejaba constituía la única respuesta necesaria y racional".

Policía "gatillo fácil" o legítima defensa

En los primeros días de octubre pasado, el policía José Funes había sufrido un robo en su vehículo. Con un inhibidor de alarmas lograron vulnerar las aberturas de su auto y le sustrajeron una mochila donde tenía algunos bienes, entre ellos, su pistola 9 milímetros reglamentaria.

A los pocos días, el 6 de octubre, el policía con 21 años de trayectoria se encontraba comprando en un kiosco ubicado en Azcuénaga y Libertad, en Luján de Cuyo. Al salir, se encontró con un auto Chevrolet Prisma estacionado que tenía las mismas características del auto que utilizaron los ladrones. Pese a que estaba de civil, empuñó su arma reglamentaria que le había provisto nuevamente el Ministerio de Seguridad y encaró al conductor.

El hombre que murió baleado por el policía.

El hombre se identificó como policía e intentó aprehenderlo, pero Federico García aprovechó que estaba el semáforo en verde y aceleró el vehículo. José Funes efectuó 7 disparos. Todas las balas impactaron en el auto, excepto una que atravesó el cráneo del conductor y le quitó la vida al día siguiente.

La Fiscalía sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil. Se basó principalmente en video de cámaras de seguridad que mostró la secuencia donde el policía de civil sale de comprar de un kiosco, se acerca a un auto -que había reconocido como el que utilizaron ladrones que le robaron días atrás-, se identifica, le pide al conductor que se baje y le empieza a disparar cuando huye del lugar cuando no había motivos para hacerlo.

La defensa del policía pidió un encuadre de legítima defensa argumentando que el hombre actuó bajo el procedimiento policial, dado que se identificó ante el sospechoso, que fue una "casualidad" que se encontrara al supuesto ladrón y que está probado con pericias del Cuerpo Médico Forense (CMF) que Federico García lo atropelló y le produjo un esguince en su pierna cuando intentó escapar.