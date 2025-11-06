Ni libertad, ni cárcel: la decisión de un juez para un policía acusado de gatillo fácil

Federico Garcia baleado en luján 2 El hombre que fue baleado por el policía en Luján de Cuyo.

La abogada defensora, Susana Soleti, solicitó la libertad del policía considerando que el caso se encuadra como una legítima defensa. La letrada argumento que su cliente actuó bajo el procedimiento policial ya que se identificó ante el sospechoso, que fue una "casualidad" que se encontrara al supuesto ladrón y que está probado con pericias del Cuerpo Médico Forense (CMF) que Federico García lo atropelló y le produjo un esguince en su pierna cuando intentó escapar. Pero esta teoría sobre la calificación del hecho fue rechazada por el juez.

Policía gatillo fácil o legítima defensa

En los primeros días de octubre, el policía José Funes había sufrido un robo en su vehículo. Con un inhibidor de alarmas lograron vulnerar las aberturas de su auto y le sustrajeron una mochila donde tenía algunos bienes, entre ellos, su pistola 9 milímetros reglamentaria.

A los pocos días, el 6 de octubre, el policía con 21 años de trayectoria se encontraba comprando en un kiosco ubicado en Azcuénaga y Libertad, en Luján de Cuyo. Al salir, se encontró con un auto Chevrolet Prisma estacionado que tenía las mismas características del auto que utilizaron los ladrones. Pese a que estaba de civil, empuñó su arma reglamentaria que le había provisto nuevamente el Ministerio de Seguridad y encaró al conductor.

tiroteo luján delincuente policia 2 El auto donde iba el conductor baleado por el policía terminó volcando. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El hombre se identificó como policía e intentó aprehenderlo, pero Federico García aprovechó que estaba el semáforo en verde y aceleró el vehículo. José Funes efectuó 7 disparos. Todas las balas impactaron en el auto, excepto una que atravesó el cráneo del conductor y le quitó la vida al día siguiente.