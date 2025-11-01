La Policía detuvo a 5 personas y secuestró elementos robados, droga y cartuchos de escopeta

policia elementos robados Parte del dinero en efectivo secuestrado por la Policía. Foto: gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia

En otro recorrido preventivo en el mismo departamento, más precisamente en el barrio Santa Rita de San Roque, un hombre de 53 años fue detenido luego de que se hallaran droga en su vivienda: tenía 34 plantas de cannabis, una de ellas dentro de un balde. En este caso, intervino el Juzgado Federal.

Godoy Cruz y Ciudad: conductor alcoholizado y secuestro de proyectiles

En Godoy Cruz, durante los controles viales, un conductor de 50 años fue aprehendido en San Martín Sur e Italia tras circular en un Renault Clio en estado de ebriedad, dio 1,25 en el test de alcoholemia.

El mismo día, en Ciudad, sobre calle Garibaldi, un hombre de 38 años fue detenido luego de ser observado manipulando cartuchos de escopeta, entre los cuales se secuestraron tres cartuchos PG calibre 12.

Fuente: Prensa de Gobierno