En una serie de operativos preventivos, la Policía detuvo a 5 personas y secuestró plantas de marihuana, elementos robados y proyectiles en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad. Además, se detectó a un conductor alcoholizado, quien fue detenido después de practicarle el test de alcoholemia que dio positivo.
La Policía detuvo a 5 personas y secuestró elementos robados, droga y cartuchos de escopeta
En Maipú, un hombre fue detenido después de que la Policía hallara en su casa 34 plantas de marihuana
Las intervenciones, a cargo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y otras dependencias, reforzaron la presencia policial en las calles y permitieron desactivar distintos hechos delictivos.
En Maipú, en la intersección de calles Rivadavia y Sarmiento, de Fray Luis Beltrán, el personal policial desactivó un robo al detener a dos hombres, de 34 y 37 años, como autores del hecho, y lograron recuperar una billetera, un celular y dinero en efectivo.
En otro recorrido preventivo en el mismo departamento, más precisamente en el barrio Santa Rita de San Roque, un hombre de 53 años fue detenido luego de que se hallaran droga en su vivienda: tenía 34 plantas de cannabis, una de ellas dentro de un balde. En este caso, intervino el Juzgado Federal.
Godoy Cruz y Ciudad: conductor alcoholizado y secuestro de proyectiles
En Godoy Cruz, durante los controles viales, un conductor de 50 años fue aprehendido en San Martín Sur e Italia tras circular en un Renault Clio en estado de ebriedad, dio 1,25 en el test de alcoholemia.
El mismo día, en Ciudad, sobre calle Garibaldi, un hombre de 38 años fue detenido luego de ser observado manipulando cartuchos de escopeta, entre los cuales se secuestraron tres cartuchos PG calibre 12.
Fuente: Prensa de Gobierno