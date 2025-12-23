Murió el policía que se accidentó en su moto cuando circulaba por Costanera

accidente guaymallen El lugar donde ocurrió el accidente en Guaymallén.

El accidente en Guaymallén

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 6 en la intersección de Costanera y Godoy Cruz, en la localidad de San José. En esa esquina, que está regulada por una semáforo, el motociclista perdió el dominio cuando se dirigía hacia el norte y terminó cayendo del rodado.

Producto de la maniobra, el motociclista terminó adentro de una acequia a pocos metros del canal Cacique Guaymallén. Personal de ambulancia que llegó al lugar tuvo que estabilizarlo y trasladarlo hasta el Hospital Central, ubicado a pocas cuadras.

Producto del accidente, efectivos de la Policía debieron cortar el tráfico en 2 de las 4 trochas que tiene la Costanera, produciendo demoras en el flujo vehicular.