El policía que protagonizó un accidente vial en solitario en la madrugada del lunes terminó perdiendo la vida horas después. El Ministerio de Seguridad confirmó el fallecimiento del efectivo que había caído de su moto cuando circulaba por Costanera, a la altura de Guaymallén.
Murió el policía que se accidentó en su moto cuando circulaba por Costanera
El efectivo de 27 años había salido de trabajar cuando protagonizó el accidente en solitario y terminó cayendo en una acequia
El oficial ayudante Mauricio Agustín Rosales, de 27 años, se encontraba internado en el Hospital Central desde el momento de accidente. Tenía una diagnóstico de fractura expuesta de pierna izquierda, luxación de pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano.
La información oficial sostiene que en horas de la noche se constató el deceso del policía, pese a los esfuerzos de los médicos de ese nosocomio.
El accidente en Guaymallén
El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 6 en la intersección de Costanera y Godoy Cruz, en la localidad de San José. En esa esquina, que está regulada por una semáforo, el motociclista perdió el dominio cuando se dirigía hacia el norte y terminó cayendo del rodado.
Producto de la maniobra, el motociclista terminó adentro de una acequia a pocos metros del canal Cacique Guaymallén. Personal de ambulancia que llegó al lugar tuvo que estabilizarlo y trasladarlo hasta el Hospital Central, ubicado a pocas cuadras.
Producto del accidente, efectivos de la Policía debieron cortar el tráfico en 2 de las 4 trochas que tiene la Costanera, produciendo demoras en el flujo vehicular.