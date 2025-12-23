La chocó una camioneta, la tiró de la moto, la atropelló un tractor y le amputó una pierna en el accidente

Según informó el Ministerio de Seguridad, cerca de las 19.30 un joven de 18 años manejaba una camioneta Toyota RAV4 por calle Manuela Pedraza en dirección al sur. Al llegar al cruce con Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz, intentó girar hacia el este y chocó a una moto de 200 cilindradas que manejaba la mujer de 29 años.

La motociclista terminó chocando a un ceso de basura y quedó tendida en el asfalto. Pero la situación se agravó porque un hombre de 34 años también manejaba un tractor e intentó esquivarla, pero terminó atropellándola a la altura de la pierna derecha.