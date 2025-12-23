Una mujer de 29 años terminó con una pierna amputada tras un accidente vial que involucró a 3 vehículos. El siniestro ocurrió en la tarde del lunes en Guaymallén y la víctima circulaba en una moto.
La chocó una camioneta, la tiró de la moto, la atropelló un tractor y le amputó una pierna en el accidente
La motociclista de 29 años sufrió graves heridas tras el accidente que involucró 3 vehículos
Según informó el Ministerio de Seguridad, cerca de las 19.30 un joven de 18 años manejaba una camioneta Toyota RAV4 por calle Manuela Pedraza en dirección al sur. Al llegar al cruce con Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz, intentó girar hacia el este y chocó a una moto de 200 cilindradas que manejaba la mujer de 29 años.
La motociclista terminó chocando a un ceso de basura y quedó tendida en el asfalto. Pero la situación se agravó porque un hombre de 34 años también manejaba un tractor e intentó esquivarla, pero terminó atropellándola a la altura de la pierna derecha.
Producto del accidente, la motociclista sufrió politraumatismo grave con desmembramiento de la pierna derecha, por lo que quedó internada en el Hospital Central. En tanto que personal policial le realizó un control de alcoholemia a todos los conductores y arrojaron resultados negativos.