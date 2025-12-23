Qué se sabe de la salud de la hermana de Messi luego del grave accidente en Miami
La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami y muchos son los que se preguntan sobre su estado de salud
Por UNO
María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un complejo accidente de tránsito en la ciudad de Miami, el cual obligó a reprogramar su casamiento por las lesiones sufridas. El evento estaba previsto para las próximas semanas en la ciudad de Rosario.
Una vez conocida la noticia del accidente, la máxima preocupación de los fanáticos de Messi es conocer más sobre el estado de salud de la mujer de 32 años.
Qué se sabe del estado de salud de la hermana de Messi luego del accidente
La noticia fue difundida por Ángel de Brito en el programa LAM y confirmada por Celia Cuccittini, madre de la joven y del astro del fútbol. El reconocido periodista confirmó, para tranquilidad de todos, que María Sol "está bien y fuera de peligro".
Más allá de la buena noticia, lo cierto es que las consecuencias del accidente fueron significativas: en concreto, la hermana de Messi sufrió una quemadura importante en su muñeca y fracturas en el talón, la mano y dos de sus vértebras.
María Sol ya se encuentra en la Argentina, específicamente en Rosario, donde está recibiendo atención y asistiendo a sesiones de rehabilitación. Por la extensa recuperación, el evento que iba a realizarse el 3 de enero próximo tuvo que ser reprogramado.
Aparentemente, la hermana de Messi habría experimentado una descompensación mientras manejaba, por motivos que aún se intentan esclarecer, lo que llevó a provocar el accidente.
Quién es la pareja de María Sol Messi
Dejando de lado el accidente, hay que decir que el futuro esposo de María Sol Messi es Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace al menos doce años.
Actualmente, Arellano forma parte del Inter Miami, el club donde milita Lionel Messi, siendo entrenador de la Sub 19. Como ocurrió entre la Pulga y Antonella, esta historia de amor también se gestó en Rosario, donde ambos compartieron su adolescencia.