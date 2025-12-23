Qué se sabe de la salud de la hermana de Messi luego del grave accidente en Miami

Más allá de la buena noticia, lo cierto es que las consecuencias del accidente fueron significativas: en concreto, la hermana de Messi sufrió una quemadura importante en su muñeca y fracturas en el talón, la mano y dos de sus vértebras.

messi, accidente Por la gravedad de las lesiones, el casamiento tuvo que ser reprogramado.

María Sol ya se encuentra en la Argentina, específicamente en Rosario, donde está recibiendo atención y asistiendo a sesiones de rehabilitación. Por la extensa recuperación, el evento que iba a realizarse el 3 de enero próximo tuvo que ser reprogramado.

Aparentemente, la hermana de Messi habría experimentado una descompensación mientras manejaba, por motivos que aún se intentan esclarecer, lo que llevó a provocar el accidente.

Quién es la pareja de María Sol Messi

Dejando de lado el accidente, hay que decir que el futuro esposo de María Sol Messi es Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace al menos doce años.

Actualmente, Arellano forma parte del Inter Miami, el club donde milita Lionel Messi, siendo entrenador de la Sub 19. Como ocurrió entre la Pulga y Antonella, esta historia de amor también se gestó en Rosario, donde ambos compartieron su adolescencia.