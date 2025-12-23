Cuál es la página para seguir en vivo a Papá Noel mientras reparte regalos por el mundo

El 24 de diciembre, Google activa una función especial que simula el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos por todo el mundo. Dicha función, que dura aproximadamente un día, utiliza la tecnología de Google Earth para mostrar el viaje y cada una de las paradas que realiza Santa Claus para dejar los regalos en cada casa.

El recorrido comienza en el Polo Norte, con su primera parada en Providéniya, una pequeña localidad rusa que es la primera en recibir la Navidad. A lo largo de 24 horas, Papá Noel va recorriendo el mundo y, al final de su travesía, llega a Hawái, las últimas islas en recibir los regalos antes de regresar al Polo Norte y completar su recorrido global.

Papá Noel Sigue el recorrido de Papá Noel gracias al Santa Tracker.

Además, dicha página no solo muestra el punto exacto donde se encuentran los renos y Papá Noel, sino también estadísticas interesantes: