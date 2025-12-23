Cuál es la página para seguir en vivo a Papá Noel mientras reparte regalos por el mundo

Año tras año los niños esperan la llegada de Papá Noel (también conocido en otros países como Santa Claus o el Viejito Pascuero). En esta ocasión te enseñaremos cómo seguir su viaje en trineo desde Nochebuena, para que sepas cuando llegará a tu casa.
¿Qué plataforma permite seguir el viaje de Papá Noel?
Se trata de Santa Traker, la cual además de permitir el seguimiento en tiempo real de Papá Noel, también ofrece una variedad de juegos y actividades virtuales para que los niños puedan disfrutar mientras esperan la llegada del entrañable personaje y sus regalos.
¿Cómo funciona Google Santa Tracker?
El "Google Santa Tracker" es una página web temática de Navidad que está disponible todo el año. Incluye juegos interactivos y videos animados para el entretenimiento de grandes y chicos.
El 24 de diciembre, Google activa una función especial que simula el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos por todo el mundo. Dicha función, que dura aproximadamente un día, utiliza la tecnología de Google Earth para mostrar el viaje y cada una de las paradas que realiza Santa Claus para dejar los regalos en cada casa.
El recorrido comienza en el Polo Norte, con su primera parada en Providéniya, una pequeña localidad rusa que es la primera en recibir la Navidad. A lo largo de 24 horas, Papá Noel va recorriendo el mundo y, al final de su travesía, llega a Hawái, las últimas islas en recibir los regalos antes de regresar al Polo Norte y completar su recorrido global.
Además, dicha página no solo muestra el punto exacto donde se encuentran los renos y Papá Noel, sino también estadísticas interesantes:
- Contador de regalos entregados en tiempo real.
- Próxima parada programada.
- Distancia recorrida desde el Polo Norte.