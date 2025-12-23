Detenida por 155 estafas millonarias de Megatecnología pidió seguir presa en su casa de un barrio privado

2) El daño denunciado totaliza aproximadamente $250 millones

3) Mediante negociaciones entre Megatecnología y los denunciantes que fueron avaladas por la Justicia, 60 de éstos últimos ya recuperaron total o parcialmente su dinero en efectivo. Ha sido clave, además, el rol de la abogada Susana Soleti, asignada como querellante por el Ministerio de Seguridad para representar a las víctimas

4) Hay 1 persona imputada y detenida con tobillera y bajo proceso judicial: Daniela Heinrich, ex ejecutiva de Megatecnología

5) Hay 2 prófugos: los hermanos Cristhian y Alejandra Holguín, de nacionalidad colombiana, fundador y cara visible de Megatecnología. Ambos son cuñados de Daniela Heinrich y se fueron de Mendoza en agosto, cuando el escándalo, con fuga y todo, estaba a punto de consumarse.

Megatecnología-Allanamientos Megatecnología funcionó en Morón 130 de Ciudad y cerró sus puertas cuando el escándalo por estafas estaba por comenzar en la Justicia.

Megatecnología: audiencia clave por la única detenida

El martes 30 de diciembre, cuando el año 2025 y la actividad judiciales estén a punto de cerrarse hasta febrero de 2026 por el comienzo de la feria de verano, habrá una audiencia clave en el caso Megatecnología.

Y la jueza penal Alejandra Alonso deberá decidir si autoriza -o no- un pedido de los abogados de Daniela Heinrich: que la imputada pueda cambiar de domicilio y seguir cumpliendo el arresto domiciliario con tobillera electrónica y seguimiento satelital en su propia casa, en un barrio privado administrado por la familia Holguín, en Lunlunta, Maipú, y que ofrece , según posteos institucionales, una maravillosa "vista a la cordillera de los Andes".

Desde agosto, cuando recibió el beneficio de la detención con tobillera, Heinrich se alojó en la casa de sus padres, en Guaymallén, en compañía de sus hijos. Hasta consiguió que le permitan salir de a ratos para llevarlos al colegio y retirarlos a la salida.

Esa zona de Guaymallén había sido, antes de la caída de Megatecnología y sus consecuencias, el intermedio en su logística entre su casa en Lunlunta, la escuela de los chicos y el trabajo en Ciudad en la empresa que desapareció en agosto.

Hoy, Heinrich pretende seguir la domiciliaria en su casa, ubicada a 15 minutos del centro de Mendoza, porque es mucho más amplia y más fresca respecto de la de sus padres, entre otras ventajas para ella y los niños.

Ya había sufrido un traspié en la Justicia cuando le fijaron la prisión preventiva -con tobillera por tener hijos a cargo- frente a la posibilidad de que se escapara.