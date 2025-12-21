"No tenés los huevos para dispararme". Esas fueron las últimas palabras con vida de Guillermo Maicol Chomiuk (35) antes de ser baleado en la cabeza. Ahora, su hermano mayor será juzgado sospechado de haber cometido el crimen en Lavalle hace un año y medio.
Va a juicio por el crimen de su hermano: "No te dan los huevos para dispararme"
Jesús Chomiuk (38) será juzgado por haber cometido el crimen de su hermano 3 años menor en una casa ubicada en Lavalle
Jesús Nazareno Chomiuk (38) está alojado en la cárcel desde semanas después del crimen de su hermano menor. Según sostiene la Fiscalía, durante esos días que estuvo prófugo de la Justicia se encargó de enviarle mensajes a personas de su entorno para que declaren a su favor y evitar ser condenado por el fratricidio.
La Fiscalía ya elevó la causa a juicio y ahora deberá enfrentar un juicio por jurado. El hombre puede recibir una pena de entre 10 y 33 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El crimen de su hermano en Lavalle
Según la teoría de la Fiscalía, Jesús y Guillermo Chomiuk venían arrastrando problemas. El segundo de ellos estaba prácticamente en situación de calle luego de que su hermano lo había echado de la casa donde vivían en Lavalle. El menor de los hermanos solía pernoctar en la casa de algunos vecinos del barrio Virgen de Andacollo que le daban para que no durmiera a la intemperie.
El 21 de julio de 2024, en horas del mediodía, Guillermo Chomiuk estaba en el patio de una vivienda cuando ingresó su hermano mayor y lo acusó de haberle robado unos hierros de la casa. La situación se puso tensa porque además Jesús Chomiuk tenía prohibición de acercamiento a ese domicilio ya que les había robado antes a los moradores.
Lo que comenzó como una discusión derivó en un forcejeo, donde el mayor de los hermanos Chomiuk sacó un revólver y disparó al aire: "Hijo de puta, rata culiado te voy a dar un tiro en la cabeza". Guillermo le retrucó: "No tenés los huevos para dispararme". Pero sí lo hizo. La acusación sostiene que el primogénito apretó el gatillo, consumó el crimen y escapó caminando.