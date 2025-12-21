Va a juicio por el crimen de su hermano: "No te dan los huevos para dispararme"

El crimen de su hermano en Lavalle

Según la teoría de la Fiscalía, Jesús y Guillermo Chomiuk venían arrastrando problemas. El segundo de ellos estaba prácticamente en situación de calle luego de que su hermano lo había echado de la casa donde vivían en Lavalle. El menor de los hermanos solía pernoctar en la casa de algunos vecinos del barrio Virgen de Andacollo que le daban para que no durmiera a la intemperie.

jesus chomiuk crimen El hombre que cometió el crimen de su hermano menor.

El 21 de julio de 2024, en horas del mediodía, Guillermo Chomiuk estaba en el patio de una vivienda cuando ingresó su hermano mayor y lo acusó de haberle robado unos hierros de la casa. La situación se puso tensa porque además Jesús Chomiuk tenía prohibición de acercamiento a ese domicilio ya que les había robado antes a los moradores.

Lo que comenzó como una discusión derivó en un forcejeo, donde el mayor de los hermanos Chomiuk sacó un revólver y disparó al aire: "Hijo de puta, rata culiado te voy a dar un tiro en la cabeza". Guillermo le retrucó: "No tenés los huevos para dispararme". Pero sí lo hizo. La acusación sostiene que el primogénito apretó el gatillo, consumó el crimen y escapó caminando.