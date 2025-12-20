Sorpresa por el precio del dólar este lunes 22 de diciembre en el Banco Nación

La confirmaron del precio del dólar fue enviada por el Banco Nación a los servidores del Banco Central y servirá de referencia para el resto de las entidades bancarias, por lo que se puede advertir que la cotización de la moneda norteamericana va a comenzar a venderse a un promedio de $1.476 en las entidades bancarias.

En cambio, en las cuevas ya confirmaron que el precio del dólar blue comenzará en $1.485, es decir, que costará más caro que en los bancos, en una posición que se espera que se mantenga por algunas semanas.