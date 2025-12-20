Sorpresa por el precio del dólar este lunes 22 de diciembre en el Banco Nación

El Banco Nación, después de una semana muy tranquila, confirmó cuál será el precio del dólar este lunes 22 de diciembre, en el inicio de una semana en la que no habrá jornada cambiaria el 24 y el 25 de diciembre.
La confirmaron del precio del dólar fue enviada por el Banco Nación a los servidores del Banco Central y servirá de referencia para el resto de las entidades bancarias, por lo que se puede advertir que la cotización de la moneda norteamericana va a comenzar a venderse a un promedio de $1.476 en las entidades bancarias.
En cambio, en las cuevas ya confirmaron que el precio del dólar blue comenzará en $1.485, es decir, que costará más caro que en los bancos, en una posición que se espera que se mantenga por algunas semanas.
Precio del dólar en el Banco Nación este lunes 22 de diciembre
Según los números informados por el Banco Nación al Banco Central, el precio inicial de venta del dólar será de $1.475, cuando queden habilitadas las operaciones cambiarias. En tanto. el resto de los bancos ordenaron precios que apenas difieren del aportado por el Nación.
En ese sentido, estos son los precios que tanto el Banco Nación como las otras entidades bancarias importantes aportaron al Banco Central para señalar el valor del dólar a partir del lunes 22 de diciembre.
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.474
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.485
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.465
Los $1.475 que valdrá el dólar en el Banco Nación está entre los más altos de las últimas semanas, pero muy lejos de $1.515 que llegó a valer antes de las elecciones legislativas de octubre, cuando ganó La Libertad Anza.