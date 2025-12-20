Un camionero perdió el acoplado y mató a un joven de 19 años que iba en una moto

Un joven de 19 años falleció en las últimas horas tras un trágico accidente vial en Guaymallén. La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que fue impactada por el acoplado de un camión que se desprendió en calle Severo del Castillo.
El siniestro ocurrió cuando se alertó a la línea de emergencias 911 sobre un grave choque en la intersección de calle Severo del Castillo y calle 7. Al arribar, el personal policial constató que un camión Volvo, conducido por V. Z. de 45 años, circulaba de sur a norte por Severo del Castillo.
Al llegar a la altura de calle 7, el acoplado del vehículo de gran porte se desenganchó e impactó contra una motocicleta Honda Wave que venía en sentido contrario por la misma arteria. En la moto viajaban un joven de 19 años, identificado como Máximo Nicolás Torres, y una adolescente de 17 años que era la conductora.
Los efectivos policiales trasladaron de inmediato al acompañante de la moto al microhospital de Puente de Hierro, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento debido a las graves heridas. Por su parte, la joven conductora sufrió varios politraumatismos.
La Oficina Fiscal de la Jurisdicción tomó intervención en el caso para investigar las causas y responsabilidades del fatal accidente.