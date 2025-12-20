Un camionero perdió el acoplado y mató a un joven de 19 años que iba en una moto

El siniestro ocurrió cuando se alertó a la línea de emergencias 911 sobre un grave choque en la intersección de calle Severo del Castillo y calle 7. Al arribar, el personal policial constató que un camión Volvo, conducido por V. Z. de 45 años, circulaba de sur a norte por Severo del Castillo.

Al llegar a la altura de calle 7, el acoplado del vehículo de gran porte se desenganchó e impactó contra una motocicleta Honda Wave que venía en sentido contrario por la misma arteria. En la moto viajaban un joven de 19 años, identificado como Máximo Nicolás Torres, y una adolescente de 17 años que era la conductora.