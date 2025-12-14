Un menor sufrió graves heridas tras el accidente y vuelco de una combi en la que viajaban 14 religiosos

De acuerdo a la información oficial, el vehículo (tipo furgón Royal Canon) se desplazaba de sur a norte cuando, por motivos que aún son materia de investigación, su conductor perdió el dominio del rodado, lo que derivó en el vuelco.

En el interior del furgón viajaban al menos 14 personas, quienes se trasladaban desde San Rafael con destino final a la localidad de Chilecito. A raíz del impacto, un menor de edad sufrió lesiones de carácter grave, con una presunta fractura de cadera, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán.