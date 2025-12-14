Un grave accidente vial se produjo este domingo alrededor de las 8:30, sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del Divisadero, en el departamento de San Carlos, donde una combi que transportaba a un contingente religioso terminó volcado al costado de la calzada. Como consecuencia, un menor sufrió graves heridas y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.
Un menor sufrió graves heridas tras el accidente y vuelco de una combi en la que viajaban 14 religiosos
El accidente ocurrió este domingo por la mañana en San Carlos, cuando el vehículo perdió el control a la altura del Divisadero
De acuerdo a la información oficial, el vehículo (tipo furgón Royal Canon) se desplazaba de sur a norte cuando, por motivos que aún son materia de investigación, su conductor perdió el dominio del rodado, lo que derivó en el vuelco.
En el interior del furgón viajaban al menos 14 personas, quienes se trasladaban desde San Rafael con destino final a la localidad de Chilecito. A raíz del impacto, un menor de edad sufrió lesiones de carácter grave, con una presunta fractura de cadera, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán.
El resto de los ocupantes recibió asistencia médica en el lugar del hecho, sin que se informaran otras heridas de consideración.
Las actuaciones policiales y periciales continúan, a la espera de la ampliación de los informes médicos y técnicos que permitan determinar las causas del accidente.