El Quini 6 realiza este domingo 7 de junio de 2026 el sorteo 3380, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3380 del domingo 7 de junio
- TRADICIONAL
07 - 13 - 17 - 27 - 29 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.416.937.637)
158 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $348.497,77
5.353 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.000
- LA SEGUNDA
03 - 06 - 08 - 20 - 21 - 29
1 GANADOR con 6 aciertos que cobrará $1.416.937.636,80
(Agencia 000208-007, Ciudad de Corrientes)
60 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $917.710,80
2.910 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.676,56
- REVANCHA
12 - 17 - 22 - 32 - 39 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.581.875.752)
- SIEMPRE SALE
12 - 21 - 23 - 31 - 41 - 45
24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.588.944,50
(5 de Córdoba, 3 de Santiago del Estero, 3 de Santa Fe, 2 de Capital Federal , 2 de Buenos Aires, 2 de La Pampa, 1 de Salta, 1 de San Juan, 1 de Chaco, 1 de Entre Ríos, 1 de Corrientes1 1 de Formosa, 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
03 – 06 – 07 – 08 – 12 – 13 – 17 – 20 – 21 – 22 – 27 – 29 – 32 – 39 – 41 – 42
3.275 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $61.068,70
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15