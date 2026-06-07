POZO VACANTE 6 aciertos ($1.416.937.637)

158 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $348.497,77

5.353 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.000

LA SEGUNDA

03 - 06 - 08 - 20 - 21 - 29

1 GANADOR con 6 aciertos que cobrará $1.416.937.636,80

(Agencia 000208-007, Ciudad de Corrientes)

60 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $917.710,80

2.910 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.676,56

REVANCHA

12 - 17 - 22 - 32 - 39 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.581.875.752)

SIEMPRE SALE

12 - 21 - 23 - 31 - 41 - 45

24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $20.588.944,50

(5 de Córdoba, 3 de Santiago del Estero, 3 de Santa Fe, 2 de Capital Federal , 2 de Buenos Aires, 2 de La Pampa, 1 de Salta, 1 de San Juan, 1 de Chaco, 1 de Entre Ríos, 1 de Corrientes1 1 de Formosa, 1 de Misiones)

POZO EXTRA

03 – 06 – 07 – 08 – 12 – 13 – 17 – 20 – 21 – 22 – 27 – 29 – 32 – 39 – 41 – 42

3.275 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $61.068,70

quini 6 resultados sorteo ganadores 3 Quini 6: los resultados del sorteo 3380 del domingo 7 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: