Cómo acceder hoy a una casa del IPV y pagar la mitad de lo que se abona en un alquiler

En la actualidad, no son muchos los planes de vivienda vigentes que tiene el IPV, pero uno de los que posee permite acceder a un crédito para lograr la casa propia y con cuotas realmente muy accesibles que representan hasta la mitad de lo que se paga por la mayoría de los alquileres.
Cómo es el plan de vivienda del IPV
Uno de los planes del IPV que se encuentra vigente es Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda.
La novedad que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de la superficie que posea la vivienda que se va a construir. De hecho, los planos de la casa los puede aportar el solicitante o bajar aquellos que están disponibles en el sitio web del organismo de vivienda.
Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ingreso Familiar Mínimo desde $1.759.000
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
Las condiciones que se deben cumplir para acceder a una casa del IPV
Hay otros dos requisitos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe tener en cuenta y es que no pueden ser propietarios de otras casas o propiedades y el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.
En caso de no cumplir con estas dos condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todos los requisitos, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.
De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV
De acuerdo al tamaño de la casa a construir, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV es el siguiente:
- 55 m²: $351.659 (ingreso mínimo: $1.758.299).
- 69 m²: $405.042 (ingreso mínimo: $2.025.212).
- 80 m²: $451.558 (ingreso mínimo: $2.679.874).
- 100 m²: $535.974 (ingreso mínimo: $2.679.874).
- 120 m²: $661.133 (ingreso mínimo: $3.305.667).
- 140 m²: $752.608 (ingreso mínimo: $3.763.043).
En pocas palabras
- IPV: Ofrece un plan para acceder a casa propia pagando hasta la mitad de un alquiler, con cuotas accesibles.
- Construyo Mi Casa: Plan que otorga créditos para quienes posean un lote y deseen construir su vivienda.
- Requisitos: Se necesita un ingreso familiar mínimo, no ser propietario y que sea para primera vivienda.