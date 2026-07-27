Cómo acceder hoy a una casa del IPV y pagar la mitad de lo que se abona en un alquiler

La novedad que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de la superficie que posea la vivienda que se va a construir. De hecho, los planos de la casa los puede aportar el solicitante o bajar aquellos que están disponibles en el sitio web del organismo de vivienda.

Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ingreso Familiar Mínimo desde $1.759.000

Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble

del otorga el 85% del inmueble El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

Las condiciones que se deben cumplir para acceder a una casa del IPV

Hay otros dos requisitos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe tener en cuenta y es que no pueden ser propietarios de otras casas o propiedades y el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.

En caso de no cumplir con estas dos condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todos los requisitos, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.

De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV

De acuerdo al tamaño de la casa a construir, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV es el siguiente: