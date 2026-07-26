Cómo se puede renovar el baño de la casa sin obra, sin cemento o ladrillos

Paso a paso: cómo remodelar el baño de la casa sin obras

Para realizar un arreglo del baño y una redecoración, lo ideal es comenzar con una buena limpieza. Limpia los azulejos, las baldosas, rejillas, espejos, ducha, inodoro, bidet y cada rincón del baño. Conviene destapar cañerías, desagües, quitar el sarro, el óxido, los hongos y cambiar la cortina de baño de ser necesario.

Luego, puedes realizar un arreglo de renovación total y decoración: cambiar los azulejos por unos más modernos y a tu gusto. En este caso no hace falta retirar azulejos viejos y pegar baldosas nuevas; existe un truco mucho más sencillo con azulejos adhesivos.

Se pegan fácil y vienen con distintos diseños.

Para pegar los azulejos adhesivos hay que tener bien limpias las paredes. Puedes optar por láminas de vinilo adhesivas que se colocan de un tirón en las paredes o puedes comprar azulejos individuales de goma que imitan mucho mejor a la cerámica. También vienen adhesivos imitación madera o baldosa para colocar en el piso del baño.

Cambia el marco del espejo o compra un espejo nuevo más moderno, circular o con formas irregulares. También puedes colocar un canasto decorativo debajo del lavamanos para cubrir los caños y partes poco estéticas.

Otros arreglos que puedo realizar en el baño de la casa

Cuando se trata del baño, además de azulejos y espejos, hay que pensar en la organización. Si no puedes atornillar cosas en las paredes, puedes comprar repisas adhesivas para baño u organizar las cremas, jabones, shampoo, acondicionador y todo tipo de producto. Son repisas baratas y que se pegan por medio de sopapas.

Las repisas con ventosa se pueden ir cambiando de lugar.

También puedes comprar los organizadores que se colocan por encima del inodoro. No ocupan espacio en el baño y sirven para poner las toallas y toallones.