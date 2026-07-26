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Cómo se puede renovar el baño de la casa sin obra, sin cemento o ladrillos

Para revitalizar y modernizar un baño antiguo o un baño de alquiler, se pueden realizar algunos arreglos sencillos y limpios

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un arreglo para el baño sin cemento ni obras. 

Un arreglo para el baño sin cemento ni obras. 

Si hace poco te mudaste a un hogar nuevo o alquilaste un departamento en perfectas condiciones, pero con un baño un poco antiguo o decorado sin ganas, se puede remodelar en un día, sin gastar mucha plata y sin tener que poner en marcha una obra de construcción que dure varios días y deje mugre por todas partes.

Aunque vivas en una casa alquilada o un espacio prestado, decorar es importante para sentir ese hogar como tuyo el tiempo que te quedes en él. Lógicamente, en muchos espacios no se permite perforar ni romper para decorar ambientes de la casa, pero sí se puede pegar, colgar o limpiar sin problemas.

No hace falta armar una obra en la casa y ensuciar todo para remodelar.&nbsp;

No hace falta armar una obra en la casa y ensuciar todo para remodelar.

El baño es uno de los espacios de la casa que más se deteriora con el paso del tiempo. Por la humedad, por la falta de limpieza, por el uso constante o por la mugre en los azulejos, el baño necesita una remodelación cada cierto tiempo acompañada de una limpieza profunda.

Paso a paso: cómo remodelar el baño de la casa sin obras

Para realizar un arreglo del baño y una redecoración, lo ideal es comenzar con una buena limpieza. Limpia los azulejos, las baldosas, rejillas, espejos, ducha, inodoro, bidet y cada rincón del baño. Conviene destapar cañerías, desagües, quitar el sarro, el óxido, los hongos y cambiar la cortina de baño de ser necesario.

Luego, puedes realizar un arreglo de renovación total y decoración: cambiar los azulejos por unos más modernos y a tu gusto. En este caso no hace falta retirar azulejos viejos y pegar baldosas nuevas; existe un truco mucho más sencillo con azulejos adhesivos.

Se pegan f&aacute;cil y vienen con distintos dise&ntilde;os.&nbsp;

Se pegan fácil y vienen con distintos diseños.

Para pegar los azulejos adhesivos hay que tener bien limpias las paredes. Puedes optar por láminas de vinilo adhesivas que se colocan de un tirón en las paredes o puedes comprar azulejos individuales de goma que imitan mucho mejor a la cerámica. También vienen adhesivos imitación madera o baldosa para colocar en el piso del baño.

Cambia el marco del espejo o compra un espejo nuevo más moderno, circular o con formas irregulares. También puedes colocar un canasto decorativo debajo del lavamanos para cubrir los caños y partes poco estéticas.

Otros arreglos que puedo realizar en el baño de la casa

Cuando se trata del baño, además de azulejos y espejos, hay que pensar en la organización. Si no puedes atornillar cosas en las paredes, puedes comprar repisas adhesivas para baño u organizar las cremas, jabones, shampoo, acondicionador y todo tipo de producto. Son repisas baratas y que se pegan por medio de sopapas.

Las repisas con ventosa se pueden ir cambiando de lugar.

Las repisas con ventosa se pueden ir cambiando de lugar.

También puedes comprar los organizadores que se colocan por encima del inodoro. No ocupan espacio en el baño y sirven para poner las toallas y toallones.

En pocas palabras

  • Renovación de baño: Se puede modernizar un baño sin obras, utilizando arreglos sencillos y económicos.
  • Alternativas sin obra: Azulejos adhesivos y vinilos decorativos permiten cambiar la estética fácilmente.
  • Organización práctica: Repisas adhesivas y organizadores sobre inodoro optimizan el espacio sin perforaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

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