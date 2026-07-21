Cómo hacer un spray 'mágico' para aflojar jabón, sarro y suciedad del baño

Pulveriza las paredes, el inodoro, la mampara, la ducha o bañera automáticamente después de haberte bañado. El agua caliente y el vapor, combinado con este spray 'mágico' ayudarán a aflojar el jabón, el sarro y la suciedad pegada. Usando una esponja o un cepillo de cerdas duras, frota todas las superficies para poder aflojar la suciedad pegada.

Errores que se cometen al limpiar el baño

Usar el mismo trapo para todo

No se puede limpiar el inodoro con un trapo y usar el mismo para las paredes, ya que esto genera contaminación cruzada. Lo ideal es asignar herramientas de limpieza por colores (por ejemplo: rojo para el inodoro, azul para el lavabo y la ducha) o recurrir a paños desechables para las zonas críticas.

No dejar actuar los productos de limpieza

Al momento de limpiar, algunas personas colocan o aplican el desinfectante o el antical e inmediatamente comienzan a refregar. De esta manera, el producto no llega a ablandar el sarro ni a eliminar las bacterias. El procedimiento correcto es aplicar los productos y dejarlos actuar entre 5 y 10 minutos. Mientras esperás, podés aprovechar para ordenar o limpiar otra zona que no requiera químicos.