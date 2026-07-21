Cómo hacer un spray 'mágico' para aflojar jabón, sarro y suciedad del baño

Cuando queremos limpiar el baño comenzamos a mezclar diversos productos de limpieza con la esperanza de que los mismos aflojen toda la suciedad, sarro y jabón que se acumula y que a veces ni siquiera el agua caliente afloja. A continuación te explicaremos cómo hacer un spray 'mágico' para poder limpiar el baño y dejarlo impecable.
¿Cómo hacer un spray 'mágico' para poder limpiar el baño y aflojar el sarro?
Ingredientes
- 1/2 taza de agua oxigenada
- 1/2 taza de alcohol para frotar
- 1 cucharadita de detergente
- 3 tazas de agua
El primer paso es combinar todos los ingredientes en un recipiente y luego pasar la mezcla a una botella que tenga atomizador.
Pulveriza las paredes, el inodoro, la mampara, la ducha o bañera automáticamente después de haberte bañado. El agua caliente y el vapor, combinado con este spray 'mágico' ayudarán a aflojar el jabón, el sarro y la suciedad pegada. Usando una esponja o un cepillo de cerdas duras, frota todas las superficies para poder aflojar la suciedad pegada.
Errores que se cometen al limpiar el baño
Usar el mismo trapo para todo
No se puede limpiar el inodoro con un trapo y usar el mismo para las paredes, ya que esto genera contaminación cruzada. Lo ideal es asignar herramientas de limpieza por colores (por ejemplo: rojo para el inodoro, azul para el lavabo y la ducha) o recurrir a paños desechables para las zonas críticas.
No dejar actuar los productos de limpieza
Al momento de limpiar, algunas personas colocan o aplican el desinfectante o el antical e inmediatamente comienzan a refregar. De esta manera, el producto no llega a ablandar el sarro ni a eliminar las bacterias. El procedimiento correcto es aplicar los productos y dejarlos actuar entre 5 y 10 minutos. Mientras esperás, podés aprovechar para ordenar o limpiar otra zona que no requiera químicos.
En pocas palabras
- Spray mágico: Se explica cómo crear una mezcla casera para limpiar baño, aflojar sarro y jabón.
- Ingredientes: Agua oxigenada, alcohol, detergente y agua componen la solución limpiadora.
- Consejos de limpieza: Evitar contaminación cruzada y dejar actuar los productos son claves para un baño impecable.