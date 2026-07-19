Pasó 9 días atrapada en su bañera y un truco con sus pies terminó salvándole la vida

En medio del aislamiento y bajo la amenaza constante de una deshidratación fatal, la mujer no se dio por vencida e ideó un método sobrehumano utilizando la única parte de su cuerpo que podía estirar con cierta flexibilidad. Con un esfuerzo tremendo, Joan logró alcanzar el grifo haciendo malabares. Con los dedos de sus pies, la anciana empezó a mover pacientemente la canilla hasta que logró abrir el flujo de agua.

El susto pasó y la abuela se recupera favorablemente.

Este truco tan básico como salvador le permitió tomar de a sorbos y humedecerse el rostro de manera continua, estirando su resistencia mientras el tiempo corría.

9 días de pura angustia

Luego de nueve días de pura angustia, su hermano dio el aviso de alerta a las autoridades al notar que la mujer no respondía los llamados ni daba señales de vida.

Al ingresar a la casa, los bomberos y los servicios de emergencia la encontraron muy debilitada pero consciente gracias a su increíble estrategia.

Actualmente, la abuela se recupera de manera favorable en un centro asistencial y su historia no solo conmueve, sino que también deja una advertencia enorme sobre los riesgos caseros, sobre todo, para los adultos mayores y en el baño de las casas.