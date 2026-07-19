A veces pasa que un momento de relax en el hogar puede transformarse en una auténtica pesadilla por culpa de un mal movimiento. Los peligros cotidianos suelen estar mucho más cerca de lo que pensamos y el baño es, sin dudas, uno de los lugares más propensos a generar un accidente doméstico que nos puede complicar la vida en un segundo.
Pasó 9 días atrapada en su bañera y un truco con sus pies terminó salvándole la vida
La abuela ingresó a la bañera para darse un baño, pero sufrió un violento resbalón que le provocó una severa lesión en la espalda y la dejó tirada. ¿Cómo sobrevivió?
Esto fue exactamente lo que le ocurrió a Joan Rivet, una mujer de 82 años que protagonizó una de las historias de supervivencia más impactantes del último tiempo, tras quedar completamente inmovilizada en su propia casa durante más de una semana.
Un resbalón que pudo haber terminado en tragedia
La abuela ingresó a la bañera para darse un baño, pero sufrió un violento resbalón que le provocó una severa lesión en la espalda y la dejó tirada. Al no poder moverse, sin su teléfono celular cerca y viviendo sola, el panorama se volvió dramático con el correr de las horas porque nadie escuchaba sus gritos de auxilio.
En medio del aislamiento y bajo la amenaza constante de una deshidratación fatal, la mujer no se dio por vencida e ideó un método sobrehumano utilizando la única parte de su cuerpo que podía estirar con cierta flexibilidad. Con un esfuerzo tremendo, Joan logró alcanzar el grifo haciendo malabares. Con los dedos de sus pies, la anciana empezó a mover pacientemente la canilla hasta que logró abrir el flujo de agua.
Este truco tan básico como salvador le permitió tomar de a sorbos y humedecerse el rostro de manera continua, estirando su resistencia mientras el tiempo corría.
9 días de pura angustia
Luego de nueve días de pura angustia, su hermano dio el aviso de alerta a las autoridades al notar que la mujer no respondía los llamados ni daba señales de vida.
Al ingresar a la casa, los bomberos y los servicios de emergencia la encontraron muy debilitada pero consciente gracias a su increíble estrategia.
Actualmente, la abuela se recupera de manera favorable en un centro asistencial y su historia no solo conmueve, sino que también deja una advertencia enorme sobre los riesgos caseros, sobre todo, para los adultos mayores y en el baño de las casas.