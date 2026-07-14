Un joven de 20 años murió quemado y su familia señala a su pareja

Aunque la pareja de la víctima alegó un accidente doméstico, la familia sostiene la hipótesis de un ataque intencional.

El incidente sucedió el sábado en una vivienda ubicada en la calle Zeballos al 1200. Una cámara de seguridad registró el dramático momento en el que el joven salió corriendo envuelto en llamas y pidió auxilio a los vecinos.

En las imágenes se observa cómo varias personas intentan asistirlo hasta que una mujer logra apagar el fuego con una frazada.

Al instante, Barrera fue trasladado de urgencia al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez y, debido a la magnitud de las quemaduras, posteriormente derivado al Instituto del Quemado de Córdoba, donde finalmente murió.

En tanto, según informaron fuentes policiales, cuando los efectivos llegaron al lugar, la pareja de Barrera identificada por sus iniciales S. S. aseguró que desconocía cómo se había originado el incendio.

Según su versión, el joven se encontraba limpiando una motocicleta cuando comenzó el fuego. Hasta el momento, esa es la explicación incorporada al expediente, aunque la investigación continúa para determinar qué ocurrió.

En cambio, los familiares de Isaías Barrera rechazan esa hipótesis y sostienen que el joven fue víctima de un ataque. A lo largo del sepelio, realizado en el cementerio La Piedad de Villa María, la madre de la víctima afirmó que su hijo "fue prendido fuego" y reclamó justicia. "Solamente queremos justicia", expresó.

Según denunciaron los familiares, un vecino les aseguró que la mujer le habría arrojado un bidón con combustible mientras Barrera encendía un cigarrillo, lo que habría provocado que el fuego se expandiera rápidamente.

Esa versión forma parte de los testimonios que la Fiscalía deberá analizar y todavía no fue confirmada oficialmente.

Además, la familia también aseguró que el joven había realizado tres denuncias previas por presuntos episodios de violencia en el marco de la relación de pareja.

Fuente: perfil.com