La Policía de Mendoza investiga a una presunta organización criminal que opera en el departamento de Maipú bajo una modalidad delictiva en auge: el engaño a través de plataformas digitales. En un lapso de pocas horas, dos hombres fueron víctimas de violentas emboscadas en la calle Lamadrid, en San Roque, tras haber pactado falsos encuentros por internet.
Investigan a una banda de Maipú que pactaba falsas citas web para secuestrar y robar millones
Dos hombres fueron emboscados en San Roque tras pactar citas web. Los secuestraron en sus autos y les robaron pertenencias y millonarias transferencias
Debido a las coincidencias geográficas, la cantidad de asaltantes y el violento modus operandi, los investigadores de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la Oficina Fiscal de Maipú sospechan que detrás de ambos golpes se encuentra la misma banda.
Primer caso: atacado con un cuchillo y obligado a transferir dinero
La primera de las denuncias fue radicada por un hombre de 35 años (identificado por sus iniciales como E.M.M.M.), quien llegó al punto de encuentro en la calle Lamadrid tras haber pactado una cita mediante una aplicación digital.
Al arribar al lugar, el hombre fue abordado por 3 sujetos que lo amenazaron con un arma blanca y lo obligaron a subirse a su propio vehículo. Durante el cautiverio, los delincuentes le robaron:
- Un teléfono iPhone 14 Pro Max y una tablet iPad.
- Una valija con prendas de vestir y una campera.
- Muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla de su camioneta.
- Una transferencia bancaria obligada por la suma de $70.000.
Tras el asalto, la víctima fue liberada y su camioneta fue hallada abandonada horas más tarde en el departamento de San Martín.
Segundo caso: encerrado en el baúl y un botín de casi 3 millones
Con pocas horas de diferencia, un hombre de 57 años (A.G.) vivió una pesadilla similar en la misma zona de San Roque tras concertar una cita a través de una página web.
Esta vez, el nivel de violencia de los tres delincuentes escaló. Armados con un cuchillo y una barra de hierro, atacaron a la víctima y la obligaron a permanecer encerrada en el baúl de su propio auto mientras desvalijaban sus pertenencias.
En este segundo ataque, los ladrones se llevaron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo obligaron a hacer una transferencia bancaria por un monto de $2.900.000.
El vehículo de la víctima fue abandonado a escasos metros del lugar del asalto. Al requisar el rodado, el personal policial encontró en el interior el cuchillo utilizado por los delincuentes para cometer el hecho.
La investigación en curso
Ante la gravedad de las denuncias, la Oficina Fiscal de Maipú ordenó la intervención inmediata de Policía Científica para realizar peritajes sobre los vehículos recuperados y el cuchillo secuestrado.
Las pesquisas tecnológicas sobre las cuentas bancarias de destino y los perfiles de internet utilizados para pactar las falsas citas son ahora la clave para intentar identificar a los integrantes de la banda.