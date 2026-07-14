Investigan a una banda de Maipú que pactaba falsas citas web para secuestrar y robar millones

Al arribar al lugar, el hombre fue abordado por 3 sujetos que lo amenazaron con un arma blanca y lo obligaron a subirse a su propio vehículo. Durante el cautiverio, los delincuentes le robaron:

Un teléfono iPhone 14 Pro Max y una tablet iPad .

y una tablet . Una valija con prendas de vestir y una campera.

de y una campera. Muestras de medicamentos , la rueda de auxilio y la pantalla de su camioneta.

, la de auxilio y la de su camioneta. Una transferencia bancaria obligada por la suma de $70.000.

Tras el asalto, la víctima fue liberada y su camioneta fue hallada abandonada horas más tarde en el departamento de San Martín.

Pactaron citas por internet en Maipú y terminaron secuestrados en sus propios vehículos

Segundo caso: encerrado en el baúl y un botín de casi 3 millones

Con pocas horas de diferencia, un hombre de 57 años (A.G.) vivió una pesadilla similar en la misma zona de San Roque tras concertar una cita a través de una página web.

Esta vez, el nivel de violencia de los tres delincuentes escaló. Armados con un cuchillo y una barra de hierro, atacaron a la víctima y la obligaron a permanecer encerrada en el baúl de su propio auto mientras desvalijaban sus pertenencias.

En este segundo ataque, los ladrones se llevaron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo obligaron a hacer una transferencia bancaria por un monto de $2.900.000.

El vehículo de la víctima fue abandonado a escasos metros del lugar del asalto. Al requisar el rodado, el personal policial encontró en el interior el cuchillo utilizado por los delincuentes para cometer el hecho.

Cayeron en la trampa de las citas web y vivieron horas de terror cautivos en sus autos

La investigación en curso

Ante la gravedad de las denuncias, la Oficina Fiscal de Maipú ordenó la intervención inmediata de Policía Científica para realizar peritajes sobre los vehículos recuperados y el cuchillo secuestrado.

Las pesquisas tecnológicas sobre las cuentas bancarias de destino y los perfiles de internet utilizados para pactar las falsas citas son ahora la clave para intentar identificar a los integrantes de la banda.