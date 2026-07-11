Dos policías resultaron heridos y un civil casi sin lesiones luego de un accidente ocurrido en Maipú, en el cual como consecuencia del impacto, el móvil terminó volcado sobre uno de sus costados. Les hicieron el test de alcoholemia a los dos conductores y fueron negativos.
Dos policías resultaron heridos tras un accidente en el que volcaron con el móvil
El accidente con el móvil de la Policía ocurrió en Maipú donde chocaron con otro vehículo, cuyo conductor no sufrió lesiones, pero el auto quedó destruido
El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado en calles Mitre y Padre Vázquez, de Maipú. Según el reporte oficial, el móvil circulaba por calle Mitre y al llegar al cruce con Padre Vázquez, fueron chocados del lado derecho por un Fiat Cronos blanco.
En el lugar se montó un amplio operativo en el cual primero verificaron que todas las personas estuviesen bien y fuera de peligro. Los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trasladó a los efectivos a la Clínica Francesa por algunas lesiones que sufrieron.
Mientras tanto, el conductor del Cronos no necesitó ser trasladado debido a que sufrió golpes menores que no revestían gravedad.
Antes de ser trasladados por el accidente, el chofer de la policía y el civil fueron sometidos a test de alcoholemia, el cual dio negativo para los dos casos.