Dos policías resultaron heridos tras un accidente en el que volcaron con el móvil

El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado en calles Mitre y Padre Vázquez, de Maipú. Según el reporte oficial, el móvil circulaba por calle Mitre y al llegar al cruce con Padre Vázquez, fueron chocados del lado derecho por un Fiat Cronos blanco.

En el lugar se montó un amplio operativo en el cual primero verificaron que todas las personas estuviesen bien y fuera de peligro. Los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trasladó a los efectivos a la Clínica Francesa por algunas lesiones que sufrieron.