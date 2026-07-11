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Fue en Maipú

Dos policías resultaron heridos tras un accidente en el que volcaron con el móvil

El accidente con el móvil de la Policía ocurrió en Maipú donde chocaron con otro vehículo, cuyo conductor no sufrió lesiones, pero el auto quedó destruido

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Así quedó el móvil de la Policía en Maipú tras el accidente con otro auto. Foto: Gentileza

Así quedó el móvil de la Policía en Maipú tras el accidente con otro auto. Foto: Gentileza

Dos policías resultaron heridos y un civil casi sin lesiones luego de un accidente ocurrido en Maipú, en el cual como consecuencia del impacto, el móvil terminó volcado sobre uno de sus costados. Les hicieron el test de alcoholemia a los dos conductores y fueron negativos.

El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado en calles Mitre y Padre Vázquez, de Maipú. Según el reporte oficial, el móvil circulaba por calle Mitre y al llegar al cruce con Padre Vázquez, fueron chocados del lado derecho por un Fiat Cronos blanco.

En el lugar se montó un amplio operativo en el cual primero verificaron que todas las personas estuviesen bien y fuera de peligro. Los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trasladó a los efectivos a la Clínica Francesa por algunas lesiones que sufrieron.

El Fiat Cronos circulaba por Padre V&aacute;zquez de Maip&uacute; donde al llegar al cruce con calle Mitre tuvo el accidente con un m&oacute;vil de la Polic&iacute;a.&nbsp;

El Fiat Cronos circulaba por Padre Vázquez de Maipú donde al llegar al cruce con calle Mitre tuvo el accidente con un móvil de la Policía.

Mientras tanto, el conductor del Cronos no necesitó ser trasladado debido a que sufrió golpes menores que no revestían gravedad.

Antes de ser trasladados por el accidente, el chofer de la policía y el civil fueron sometidos a test de alcoholemia, el cual dio negativo para los dos casos.

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