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Un accidente tuvo como protagonista a un taxista que terminó incrustado en el guardarraíl del Nudo Vial

El taxista perdió el control de su auto cuando circulaba hacia el sur y chocó contra el guardarraíl del viaducto, en el Nudo Vial. Iba con un pasajero

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El impactante accidente que sufrió el taxista.

El impactante accidente que sufrió el taxista.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un taxista sufrió un accidente poco después de salir de la terminal de ómnibus con un pasajero. Chocó contra el guardarrail en el Nudo Vial cuando circulaba hacia el sur y el auto quedó allí incrustado. El chofer sufrió algunas heridas, mientras que el pasajero resultó ileso.

En horas de la madrugada de este jueves, el taxista subió a un pasajero en la termina de ómnibus ubicada en Guaymallén. Pero el recorrido duró apenas unos metros ya que sufrió el choque en la zona del Nudo Vial.

El accidente del taxista ocurrió en pleno Nudo Vial. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

El accidente del taxista ocurrió en pleno Nudo Vial. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

El vehículo realizó la rotonda y subió por el viaducto para dirigirse al sur por Costanera. En ese lugar es que el conductor perdió el dominio del vehículo y se produjo el accidente. El auto terminó incrustado en el guardarraíl que separa ambas manos.

Personal policial y de ambulancias trabajó en el lugar del accidente. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Personal policial y de ambulancias trabajó en el lugar del accidente. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Según explicó el propio taxista, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico que causó el accidente. Personal policial y de ambulancias trabajó en el lugar, con cortes de tránsito. El conductor sufrió heridas leves, mientras que el pasajero resultó ileso.

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