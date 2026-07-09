Un taxista sufrió un accidente poco después de salir de la terminal de ómnibus con un pasajero. Chocó contra el guardarrail en el Nudo Vial cuando circulaba hacia el sur y el auto quedó allí incrustado. El chofer sufrió algunas heridas, mientras que el pasajero resultó ileso.
Un accidente tuvo como protagonista a un taxista que terminó incrustado en el guardarraíl del Nudo Vial
El taxista perdió el control de su auto cuando circulaba hacia el sur y chocó contra el guardarraíl del viaducto, en el Nudo Vial. Iba con un pasajero
En horas de la madrugada de este jueves, el taxista subió a un pasajero en la termina de ómnibus ubicada en Guaymallén. Pero el recorrido duró apenas unos metros ya que sufrió el choque en la zona del Nudo Vial.
El vehículo realizó la rotonda y subió por el viaducto para dirigirse al sur por Costanera. En ese lugar es que el conductor perdió el dominio del vehículo y se produjo el accidente. El auto terminó incrustado en el guardarraíl que separa ambas manos.
Según explicó el propio taxista, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico que causó el accidente. Personal policial y de ambulancias trabajó en el lugar, con cortes de tránsito. El conductor sufrió heridas leves, mientras que el pasajero resultó ileso.