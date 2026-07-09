Un accidente tuvo como protagonista a un taxista que terminó incrustado en el guardarraíl del Nudo Vial

En horas de la madrugada de este jueves, el taxista subió a un pasajero en la termina de ómnibus ubicada en Guaymallén. Pero el recorrido duró apenas unos metros ya que sufrió el choque en la zona del Nudo Vial.

El accidente del taxista ocurrió en pleno Nudo Vial. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El vehículo realizó la rotonda y subió por el viaducto para dirigirse al sur por Costanera. En ese lugar es que el conductor perdió el dominio del vehículo y se produjo el accidente. El auto terminó incrustado en el guardarraíl que separa ambas manos.