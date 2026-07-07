Quién era el youtuber que murió en un accidente entre un auto y una camioneta

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Sebastián Funes, falleció junto a su padre, Juan Manuel Funes, con el que circulaba a bordo de un auto Honda Civic, auto en el que también viajaban su hermana Francesca y su madre Vanesa Batilana, quienes resultaron gravemente heridas y fueron derivadas a un hospital de la zona.

Accidente fatal: quién era el youtuber Chatterbox

Sebastián Funes, un hombre conocido como el youtuber Chatterbox, tenía más de 1.600.000 de suscriptores en su canal de YouTube, donde subía videos de índole humorística sobre juegos muy conocidos como Fortnite y Stumble Guys.