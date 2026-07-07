Un terrible accidente protagonizó el youtuber Chatterbox, como era conocido en el ambiente, de 27 años de edad. El hombre perdió la vida el reciente domingo, luego de protagonizar un choque frontal con su auto contra una camioneta en la Ruta 5, a la altura del partido bonaerense de Pehuajó.
Quién era el youtuber que murió en un accidente entre un auto y una camioneta
Escenas desgarradoras se vivieron poco después de que se produjera el accidente y muriera el famoso youtuber
Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Sebastián Funes, falleció junto a su padre, Juan Manuel Funes, con el que circulaba a bordo de un auto Honda Civic, auto en el que también viajaban su hermana Francesca y su madre Vanesa Batilana, quienes resultaron gravemente heridas y fueron derivadas a un hospital de la zona.
Accidente fatal: quién era el youtuber Chatterbox
Sebastián Funes, un hombre conocido como el youtuber Chatterbox, tenía más de 1.600.000 de suscriptores en su canal de YouTube, donde subía videos de índole humorística sobre juegos muy conocidos como Fortnite y Stumble Guys.
Además, en Twitch alcanzó 114 mil seguidores, mientras que también transmitía clips en la red social TikTok.
Cómo fue el accidente donde murió el youtuber
El accidente se registró en el kilómetro 349, donde el auto del influencer colisionó contra una Chevrolet S-10, cuyos ocupantes salieron ilesos, y un camión Scania jaula con acoplado.
Uno de los autos implicados habría intentado sobrepasar al rodado de gran porte y en ese momento se produjo el siniestro que desencadenó la tragedia.
Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar, a fin de preservar la escena y recolectar evidencia de relevancia para el caso.