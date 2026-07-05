Accidente inesperado: un instructor de vuelo cayó desde una avioneta y murió en Córdoba

La joven de 22 años logró aterrizar la avioneta y avisó sobre lo ocurrido. Logró llevar a tierra la aeronave tras el accidente, un dato clave para reconstruir los hechos. En el caso tomó intervención personal de la Patrulla Rural.

La Patrulla Rural tomó el caso tras el accidente.

Se realizó un rastrillaje de la zona tras el accidente y los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo sin vida del instructor en medio de un campo. El servicio de emergencias confirmó el fallecimiento y la investigación del accidente quedó bajo la fiscalía correspondiente.

Un instructor murió en un trágico accidente al caer de una avioneta: ¿cómo continúa la investigación?

Los investigadores a cargo del caso intentan determinar cómo se produjo el accidente y si la caída pudo ser ocasionada por alguna falla técnica o mecánica relacionada con las compuertas y sistemas de seguridad de la aeronave.

Un problema de maniobra o una circunstancia desconocida también puede haber sido la causa del accidente. Las autoridades aún no difundieron hipótesis oficiales y esperan los peritajes de la aeronave.

Imagen ilustrativa de avioneta.

El testimonio y declaración de la joven son piezas importantes en el caso que servirán, junto con los análisis técnicos de la aeronave, para determinar cómo el instructor cayó al vacío durante el vuelo de entrenamiento.

Los vuelos y actividades aeronáuticas son actividades habituales en Córdoba, por lo que el accidente reavivó la preocupación en el ámbito acerca de las condiciones de seguridad de los vuelos de instrucción.