Una cámara de seguridad registró el dramático momento en que un niño de 11 años, al volante de una camioneta, atropelló a una peregrinación de monjes budistas en Tailandia. El trágico accidente dejó 9 muertos y más de 20 heridos, varios de ellos en grave estado.
Impactante video del accidente: un nene de 11 años robó la camioneta de su papá y mató a 9 monjes budistas
Una cámara de seguridad registró el momento del accidente en Tailandia. Murieron 9 monjes y más de 20 personas resultaron heridas
Las imágenes, difundidas por la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila por la banquina de una ruta cuando el vehículo los embiste a gran velocidad.
Según informaron medios locales, el grupo estaba integrado por 35 monjes y cinco seguidores laicos, que habían iniciado unos 30 minutos antes una peregrinación de 260 kilómetros con destino a la provincia de Ubon Ratchathani.
Qué se sabe del accidente que dejó nueve monjes muertos en Tailandia
Uno de los sobrevivientes, el monje Phra Sompong, relató que alcanzó a ver al menor acercarse al volante mientras recitaba el mantra “Buddho, Buddho”.
“De repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad. Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo”, contó en un video difundido por los rescatistas locales.
El religioso agregó que “los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por los aires”.
Cinco de las víctimas murieron en el lugar del hecho, mientras que otras tres fallecieron posteriormente en el hospital. Horas más tarde, las autoridades confirmaron la muerte de un noveno monje. Además, cuatro religiosos permanecen en estado crítico y otros diez sufrieron heridas de gravedad.
El video del accidente (imágenes sensibles)
La investigación quedó a cargo de la Policía provincial de Mukdahan. El comandante Pairoj Thaiphutsa informó que el niño habría tomado la camioneta de sus padres sin autorización y luego perdió el control del vehículo.
“El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa”, explicó el jefe policial, según consigna TN.
También indicó que los padres del menor fueron convocados para establecer quién tenía la responsabilidad sobre su cuidado y avanzar con el proceso legal.