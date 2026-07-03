Impactante video del accidente: un nene de 11 años robó la camioneta de su papá y mató a 9 monjes budistas

Qué se sabe del accidente que dejó nueve monjes muertos en Tailandia

Uno de los sobrevivientes, el monje Phra Sompong, relató que alcanzó a ver al menor acercarse al volante mientras recitaba el mantra “Buddho, Buddho”.

“De repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad. Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo”, contó en un video difundido por los rescatistas locales.

El religioso agregó que “los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por los aires”.

Cinco de las víctimas murieron en el lugar del hecho, mientras que otras tres fallecieron posteriormente en el hospital. Horas más tarde, las autoridades confirmaron la muerte de un noveno monje. Además, cuatro religiosos permanecen en estado crítico y otros diez sufrieron heridas de gravedad.

El video del accidente (imágenes sensibles)

La investigación quedó a cargo de la Policía provincial de Mukdahan. El comandante Pairoj Thaiphutsa informó que el niño habría tomado la camioneta de sus padres sin autorización y luego perdió el control del vehículo.

“El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa”, explicó el jefe policial, según consigna TN.

También indicó que los padres del menor fueron convocados para establecer quién tenía la responsabilidad sobre su cuidado y avanzar con el proceso legal.