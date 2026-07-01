Señalizaron mal una obra, causaron un accidente donde murió un motociclista pero lograron un acuerdo judicial

Los escombros que causaron el accidente en Las Heras.

El fallo civil y penal tras el accidente

Como ocurre en cada accidente vial donde hay muertos o lesionados, la Fiscalía de Tránsito abrió una investigación penal que en un principio fue archivada por la falta de intervención de otros vehículos. Sin embargo, los padres de Federico Navarro se constituyeron como querellantes en la causa -a través de los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales- y lograron reimpulsar la investigación.

En el expediente penal se logró la imputación de dos empleados de una empresa constructora que, tras ganar una licitación municipal, estaba a cargo de los trabajos de alcantarillas que se estaban realizando sobre calle Independencia de Las Heras.

Los hombres de 65 y 65 años fueron imputados por homicidio culposo pero sostuvieron la libertad. La investigación reconstruyó que nunca señalizaron de forma adecuada la obra en construcción que terminó causando el accidente fatal.

La intervención policial tras el accidente en Las Heras.

En paralelo, se inició un reclamo civil. La sentencia ordenó el pago de una indemnización de $60 millones para los padres de joven motociclista por parte de la Municipalidad de Las Heras y la empresa constructora.

Tras ese fallo civil, la defensa de los obreros imputados en la causa penal pidió el sobreseimiento considerando que se había logrado una reparación integral a las víctimas. Ese pedido fue rechazado por la Fiscalía y finalmente, este miércoles, se acordó una suspensión de juicio a prueba para los dos imputados.

La jueza Miriam Núñez firmó la probation por un plazo de 2 años. Es decir, durante ese tiempo, los imputados por el accidente deberán cumplir ciertas normas de conducta para que el expediente vuelva a ser archivado y no enfrenten un juicio convencional. Entre las reglas, no deberán volver a cometer delitos y también tendrán que donar cajas de leche al Hospital Notti.