El Tren de Cercanías ya está en marcha: así será la obra para unir Junín con Luján

“Quiero que sepan que viene un tren nuevo, cero kilómetros, tres triplas que van a operar este sistema”, agregó.

La obra fue adjudicada a la empresa Ceosa S.A. por casi $196.000 millones, una cifra que quedó 3,7% por debajo del presupuesto oficial previsto inicialmente, de aproximadamente $202.000 millones. El financiamiento provendrá del Fondo del Resarcimiento.

Del acto participaron -además de Mema-, la subsecretaria de Infraestructura Marité Badui, el intendente de Junín, Mario Abed y el intendente de San Martín, Raul Rufeil.

El Tren de Cercanías llegará hasta Luján de Cuyo

El proyecto original contemplaba un recorrido entre la estación Libertador San Martín, en Junín, y Gutiérrez, en Maipú. Sin embargo, el Gobierno decidió extender el servicio hasta calle Pueyrredón, en Luján.

La ampliación incorpora más de 12 kilómetros de vías y permitirá conectar el Este con Luján, además de ofrecer combinaciones con el Metrotranvía para continuar viaje hacia Ciudad y Las Heras.

El recorrido completo demandará aproximadamente 1 hora y 5 minutos.

Así se prevé que sea el Tren de Cercanías del Este.

Tendrá 19 estaciones

Con la ampliación, el Tren de Cercanías contará con las siguientes estaciones:

Libertador San Martín

Palmira

Barcala

Fray Luis Beltrán

Rodeo del Medio

General Ortega

Coquimbito

General Gutiérrez

Maza

Juan B. Justo

Parque Metropolitano

Rivadavia

Videla Castillo

Manuel A. Sáez

Vieytes

Terrada

Bulnes

Pueyrredón

Cómo será la obra del Tren de Cercanías

Los trabajos fueron divididos en tres tramos:

Desde La Colonia, en Junín, hasta Gutiérrez.

Desde Gutiérrez hasta Vieytes.

Desde Vieytes hasta Pueyrredón.

Sobre los tiempos de la obra, Natalio Mema hizo hincapié en que depende, en gran medida, de la importación de las vías; “pero esperamos que en un año -a mediados del 2027- esta obra esté hecha”.

El Tren de Cercanías llegará hasta Luján, para conectar con el Metrotranvía.

Además de la renovación integral de las vías, el proyecto contempla la modernización de 27 pasos a nivel y la adecuación de la infraestructura ferroviaria para permitir una velocidad operativa de hasta 90 kilómetros por hora.

Cada formación tendrá capacidad para transportar alrededor de 500 pasajeros.

Ceosa se inscribió como operadora de trenes

Días antes del inicio de la obra, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inscribió de manera provisoria a Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa) en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF), como operadora de servicios de pasajeros urbanos, interurbanos e internacionales.

Sin embargo, la propia disposición aclara que esa inscripción no implica una autorización para operar trenes ni para utilizar la infraestructura ferroviaria. Para ello, la empresa deberá obtener la autorización correspondiente de la administradora de la red ferroviaria nacional y cumplir con los requisitos técnicos y operativos previstos por la normativa.

La presente habilitación es provisoria y podrá convertirse en definitiva una vez que la empresa acredite tres años de prestación de servicios ferroviarios bajo un convenio de asesoramiento con un operador con experiencia técnica reconocida.

Qué impacto espera el Gobierno

Según las proyecciones oficiales, el Tren de Cercanías brindará una solución de transporte para unos 350.000 habitantes del Este y permitirá conectar a cerca de 800.000 mendocinos con el sistema ferroviario metropolitano.

Durante la etapa de construcción también se prevé la generación de alrededor de 150 puestos de trabajo directos y otros 300 indirectos.

La ampliación del recorrido fue uno de los principales anuncios en materia de infraestructura realizados por el gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde destacó que la red ferroviaria alcanzará los 80 kilómetros de extensión al integrarse con el Metrotranvía.