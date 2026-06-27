Ernestina Pais: filtraron el video del momento en que su auto fue embestido por el tren

Así fue el terrible accidente de Ernestina Pais que le costo la vida.



Barreras bajas y todo funcionando con normalidad. Imprudencia fatal. pic.twitter.com/DQRdVBOQS6 — Mati Smith (@Trumperizar) June 27, 2026

Las imágenes dejan en claro que la popular figura de la televisión argentina cruzó con las barreras bajas.

Pais tenía 54 años. El luctuoso choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez, Buenos Aires. Por causas que todavía son materia de investigación, el Honda City negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.