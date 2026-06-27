Un video del sistema de seguridad del Tren de la Costa muestra con claridad el momento en que la conductora televisiva Ernestina Pais fue embestida en su auto por una formación ferroviaria, lo que le causó la muerte.
Ernestina Pais: filtraron el video del momento en que su auto fue embestido por el tren
El video de una de las cámaras de seguridad muestra claramente que la popular conductora televisiva cruzó con las barreras bajas.
Las imágenes dejan en claro que la popular figura de la televisión argentina cruzó con las barreras bajas.
Pais tenía 54 años. El luctuoso choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez, Buenos Aires. Por causas que todavía son materia de investigación, el Honda City negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.
En el video se ve claramente que la mujer intentó cruzar en diagonal las vías antes de ser alcanzada por la formación ferroviaria que le causó la muerte de manera inmediata.
Murió Ernestina Pais: las primeras imágenes
Antes de la aparición del video en el que se ve con claridad el impacto, aparecieron otras imágenes que registraron el ruido del choque y la reacción de unos vecinos que salían de su domicilio.
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